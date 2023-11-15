Wednesday, 15 November 2023 08:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عباس: ما يرتكبه الاحتلال بغزة عار

11/15/2023 6:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بغزة عار على جبين من يدعمون العدوان، ويوفرون له الغطاء السياسي والعسكري.


وأضاف عباس أن السلطة الفلسطينية "رفضت بكل قوة وستظل ترفض كل مخططات تهجير وترحيل أبناء الشعب الفلسطيني "، وفق تعبيره.


MENAFN15112023000208011052ID1107427436

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث