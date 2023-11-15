عباس: ما يرتكبه الاحتلال بغزة عار
التاريخ
11/15/2023 6:12:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بغزة عار على جبين من يدعمون العدوان، ويوفرون له الغطاء السياسي والعسكري.
وأضاف عباس أن السلطة الفلسطينية "رفضت بكل قوة وستظل ترفض كل مخططات تهجير وترحيل أبناء الشعب الفلسطيني "، وفق تعبيره.
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