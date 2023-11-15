إسرائيل تقصف مطحنة القمح الوحيدة العاملة في قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قصفت مدفعية الاحتلال مطحنة القمح الوحيدة العاملة في قطاع غزة، في منطقة دير البلح وسط القطاع .
وجاء قصف الاحتلال لمطحنة السلام، بالتزامن مع توغل آليات ودبابات إسرائيلية في دير البلح واندلاع الاشتباكات العنيفة.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة الفلسطينية والآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لما أفاد مراسل الجزيرة .
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