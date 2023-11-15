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إسرائيل تقصف مطحنة القمح الوحيدة العاملة في قطاع غزة

11/15/2023 6:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قصفت مدفعية الاحتلال مطحنة القمح الوحيدة العاملة في قطاع غزة، في منطقة دير البلح وسط القطاع .


وجاء قصف الاحتلال لمطحنة السلام، بالتزامن مع توغل آليات ودبابات إسرائيلية في دير البلح واندلاع الاشتباكات العنيفة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة الفلسطينية والآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لما أفاد مراسل الجزيرة .


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