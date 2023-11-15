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لحاملي الآيفون ترقبوا.. أبل تعتزم إجراء تغييرات شاملة بنظام IOS 18 القادم

11/15/2023 6:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "بلومبيرغ" Bloomberg الأميركية في تقرير أخير لها بأن أبل تنوي إجراء تغييرات كبيرة في نظام iOS 18 القادم لهواتف آيفون، وتخطط لإضافة ميزات وتصميمات جديدة وإدخال تحسينات كبيرة في الأداء والأمان.


وزعمت "بلومبيرغ" أن إدارة أبل تنظر إلى نظام iOS 18 باعتباره سيكون "إصدارًا طموحًا وثوريًا"، حيث سيأتي بعد بضع سنوات من التحديثات المتواضعة نسبيًا لنظام التشغيل iOS، كما تأمل الشركة أن يساعدها النظام الجديد في دفع مبيعات هواتف آيفون 16 العام المقبل.
ويُعد نظام iOS 14 الصادر في عام 2020 آخر التحديثات الكبرى لنظام هواتف آيفون، وقد تمثلت أبرز ملامحه في دعم إضافة أدوات الويدجت إلى الشاشة الرئيسية.

ولم تشر "بلومبيرغ" إلى أي مزايا محددة قادمة في نظام iOS 18، إلا أن تقارير سابقة أشارت إلى أن أبل تعوّل كثيرًا على المزايا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الكبيرة التي تعكف على تطويرها داخليًا، وستكون أبرز تجلياتها الكشف عن نسخة محدثة ومحسنة من المساعد الشخصي "سيري".


وأفاد تقرير آخر نشرته الوكالة حديثًا بأن أبل واجهت العديد من الأخطاء والمشكلات في أنظمة التشغيل الجديدة القادمة، ومنها نظام iOS 18، مما اضطرها إلى إيقاف تطوير المزايا الجديدة فيها مؤقتًا.
ومن المنتظر الكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة الخاصة بأبل خلال مؤتمر المطورين السنوي التي تعقده الشركة في منتصف كل عام، لتبدأ بعده فترة تجريبية لتلك الأنظمة، قبل إطلاقها بشكل نهائي لكافة المستخدمين بحلول خريف كل عام.

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