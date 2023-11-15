شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على النصيرات وجباليا - صور

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على النصيرات وجباليا - صور
التاريخ
11/15/2023 6:11:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية بغزة وصول 3 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف الاحتلال أبراج الصالحي في حي النصيرات.
كما ارتقى شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنازل عدة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وارتفاع عدد الشهداء إثر قصف منزل في خان يونس إلى 6 شهداء.
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