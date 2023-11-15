Wednesday, 15 November 2023 08:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على النصيرات وجباليا - صور

11/15/2023 6:11:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية بغزة وصول 3 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف الاحتلال أبراج الصالحي في حي النصيرات.


كما ارتقى شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنازل عدة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.


وارتفاع عدد الشهداء إثر قصف منزل في خان يونس إلى 6 شهداء.













MENAFN15112023000208011052ID1107427433

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث