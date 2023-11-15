تحذير من انقطاع غزة عن العالم خلال ساعات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حذرت شركتا الاتصالات الرئيسيتان في غزة، اليوم الأربعاء من "توقف كل خدمات الاتصالات في القطاع خلال الساعات القليلة القادمة" .
وذكرت الشركتان في بيان مشترك "نأسف للإعلان عن توقف كل المولدات العاملة في المقاسم الرئيسة في قطاع غزة الحبيب بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها حيث أصبحت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة (البطاريات)".
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