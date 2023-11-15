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تحذير من انقطاع غزة عن العالم خلال ساعات

11/15/2023 6:11:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت شركتا الاتصالات الرئيسيتان في غزة، اليوم الأربعاء من "توقف كل خدمات الاتصالات في القطاع خلال الساعات القليلة القادمة" .


وذكرت الشركتان في بيان مشترك "نأسف للإعلان عن توقف كل المولدات العاملة في المقاسم الرئيسة في قطاع غزة الحبيب بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها حيث أصبحت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة (البطاريات)".

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