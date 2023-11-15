تطور بقضية فاشينيستا الكويت.. موعد جديد لاستئناف الحكم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في تطورات جديدة على قضية حادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين في أغسطس الفائت، حددت المحكمة الكويتية جلسة الاستئناف التي سبق وطالبت باستعجالها المشهورة، في يوم 11 يناير من العام القادم 2024.وكانت فاطمة المؤمن، قد طالبت باستعجال جلسة الاستئناف بعد تحديدها في 14 يناير 2027 لنظرها في أقرب وقت.كما طالبت بإلغاء حكم حبسها 3 سنوات وسحب الرخصة لمدة سنة .

حبس لمدة 3 سنوات

وفي 25 أكتوبر، قضت محكمة الجنح الكويتية بحبس فاطمة المؤمن 3 سنوات وسحب رخصة القيادة سنة في قضية القتل الخطأ وتجاوز الاشارة الحمراء والقيادة فوق المعدل في حادث مروري.

المحكمة كانت قد قامت بعدة تأجيلات للحكم واستمرارية حبس فاطمة منذ 14 سبتمبر، حيث حددت وقتها يوم 27 سبتمبر للنظر أمام جنح مرور مختلفة عن الدائرة السابقة.



وبعد تجديد الحبس، قررت المحكمة رفض اخلاء سبيل فاطمة في 11 أكتوبر ليتم تحديد 25 اكتوبر وهو اليوم الذي أُصدر فيه الحكم النهائي بحبسها 3 سنوات.

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