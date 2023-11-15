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شاهد بالفيديو - رشقات صاروخية من غزة تجاه الأراضي المحتلة

11/15/2023 6:11:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" عن رشقات صاروخية تجاه الأراضي المحتلة أطلقت من غزة اليوم الأربعاء.


وأفادت الكتائب سابقا أنها استهدفت جرافة صهيونية شرق مدينة دير البلح بقذيفة "الياسين 105"


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