شاهد بالفيديو - رشقات صاروخية من غزة تجاه الأراضي المحتلة

شاهد بالفيديو - رشقات صاروخية من غزة تجاه الأراضي المحتلة
التاريخ
11/15/2023 6:11:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" عن رشقات صاروخية تجاه الأراضي المحتلة أطلقت من غزة اليوم الأربعاء.
وأفادت الكتائب سابقا أنها استهدفت جرافة صهيونية شرق مدينة دير البلح بقذيفة "الياسين 105"
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