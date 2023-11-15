الصحة العالمية تؤكد فقدان الاتصال بطواقم مستشفى الشفاء

(MENAFN
- Palestine News Network )
جينيف/PNN- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن المنظمة فقدت الاتصال بالطواقم الطبية في مستشفى الشفاء بقطاع غزة بعد أن بدأت القوات الإسرائيلية مداهمة المنشأة.
وأضاف على منصة إكس "تقارير التوغل العسكري في مستشفى الشفاء مقلقة للغاية".
وتابع قائلا "فقدنا الاتصال مجددا بالطواقم الطبية في المستشفى. نحن قلقون للغاية على سلامتهم وسلامة مرضاهم".
رويترز
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