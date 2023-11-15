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الصحة العالمية تؤكد فقدان الاتصال بطواقم مستشفى الشفاء

11/15/2023 6:11:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جينيف/PNN- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن المنظمة فقدت الاتصال بالطواقم الطبية في مستشفى الشفاء بقطاع غزة بعد أن بدأت القوات الإسرائيلية مداهمة المنشأة.

وأضاف على منصة إكس "تقارير التوغل العسكري في مستشفى الشفاء مقلقة للغاية".

وتابع قائلا "فقدنا الاتصال مجددا بالطواقم الطبية في المستشفى. نحن قلقون للغاية على سلامتهم وسلامة مرضاهم".

رويترز

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