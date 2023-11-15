تشكيك بقدرة القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية إقرار صفقة أسرى جزئية

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- استأنفت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى“حماس”، اليوم الأربعاء، المسيرة التي انطلقت من تل أبيب إلى القدس التي انطلقت أمس، تحت شعار: "لا يمكننا الجلوس والانتظار". وتطالب العائلات بتحرير جميع الأسرى المحتجزين في غزة. وستنتهي المسيرة عند مكتب رئيس الحكومة في القدس، يوم السبت المقبل.

وتجمع التقديرات على أن صفقة كهذه، في حال خرجت إلى حيز التنفيذ، فإنها ستكون جزئية فقط وتشمل النساء والقاصرين بالأساس مقابل تحرير الأسيرات والقاصرين الفلسطينيين من سجون الاحتلال. واعتبر محللون إسرائيليون أن صفقة كهذه ستؤدي إلى هدنة لعدة أيام في الحرب على غزة، ستستفيد حماس منها كي تعيد تنظيم قواتها.

وأشار المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، إلى أن صفقة تبادل أسرى كانت محور اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، أمس. "وليس واضحا عدد (الأسرى الإسرائيليين) الذين سيعودون في الصفقة، لكن المقابل واضح وهو تحرير أسرى (فلسطينيين) ووقف القتال لفترة محدودة. ويوجد تخوف في جهاز الأمن من أن النتائج من شأنها أن تكون إنهاء الحرب في أعقاب الضغط الدولي وكذلك خطر استهداف الجنود، مثلما جرى في عملية الجرف الصامد العسكرية، قبل تسع سنوات".

وشكك يهوشواع في "قدرة جهاز الأمن على تقديم موقف مهني ومستقل"، خلال مداولات الكابينيت، "بواسطة أرفع المسؤولين فيه الذين اعترفوا بمسؤوليتهم عن الإخفاق الرهيب في 7 أكتوبر".

وأضاف أن رئيس الشاباك، رونين بار، ورئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، أهارون حاليفا، "ملزمون بقول موقفهم، لكنهم سيفعلون ذلك فيما يتواجد على أكتافهم ثقل هائل، يتمثل بـ1400 قتيلا وقتيلة والمخطوفون والمخطوفات".

وتابع أن "ثلاثتهم سوية مع قيادة المنطقة الجنوبية للجيش وفرقة غزة العسكرية يتحملون عبء التهديد: العلم بأنه من خلال أداء مختلف وعناية صحيحة بالتحذيرات التي كانت موجودة أنهم كانوا سيتمكنون من تقليص حجم كارثة يوم السبت الأسود (7 أكتوبر) بشكل دراماتيكي".

وأردف أنه "في وضع كهذا، ليس مؤكدا أن لدى قادة جهاز الأمن القدرة على تحقيق وزنهم النوعي بكامله، إثر المس الشديد بمكانتهم. وهكذا، على سبيل المثال، الصفقة المتوقعة ستكون جزئية ولن تشمل قائمة المخطوفين كلها. وهل رئيس هيئة أركان آخر، لم يكن ضالعا في الإخفاق، كان سيقبل بصفقة جزئية كهذه ولا يعارضها بكل قوة؟".

وأضاف يهوشواع أن "رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، لا يتجهان إلى القرار المصيري من دون ظل عملاق. فغالانت، كمن يرأس جهاز الأمن الذي فشل، واطلع على التحذيرات في فجر 7 أكتوبر، ونتنياهو الذي ربما تم اطلاعه فقط بعد الرشقات الصاروخية الأولى من غزة، ولكنه تجاهل تحذيرات إستراتيجية قُدمت له خلال السنة الأخيرة. وتربض على أكتافهما أيضا مسؤولية تضع مصاعب أمام ترجيح رأي نظيف بالنسبة للصفقة ونتائجها وكذلك بالنسبة لإرضاء الرأي العام. وكلاهما يعلمان أن مستقبلهما السياسي يخضع لاختبار ربما لا عودة منه".

واعتبر يهوشواع أنه "ليس من الصواب الموافقة على صفقة جزئية وإنما مواصلة الضغط الشديد على حماس، بحيث نصل في نهاية الأمر إلى صفقة واحدة، وألا تتمكن حماس من مواصلة التنكيل بالعائلات وبنا كمجتمع. وثمة شك كبير إذا كانت القيادة السياسية والأمنية قادرة على صنع موقف كهذا والوقوف أمام محاكمة الجمهور".

وتابع أنه بسبب اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى الشفاء في غزة، فجر اليوم،“يحظر المخاطرة بفقدان الزخم. والجيش الإسرائيلي بحاجة إلى تسديد ضربات في مجال الاغتيالات ضد قادة في حماس أرفع من قادة كتائب. وصفقة”صغيرة" الآن هي عالم بأكمله بالنسبة لأناس كثر، لكن المصلحة القومية هي صفقة كبيرة وإغلاق الحساب مع حماس مرة واحدة وإلى الأبد".



