تحليلات إسرائيلية: مركز ثقل حماس انتقل إلى وسط وجنوب قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- اعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن اقتحام قوات الاحتلال مستشفى الشفاء في غزة قبيل فجر اليوم الأربعاء، "يعبر عن استعداد إسرائيلي للتعامل مباشرة، وبالرغم من المخاطر، مع مركز منظومة حماس العسكرية والسياسية في شمال القطاع".

وحسب هرئيل، فإن "اقتحام المستشفى، المحدود بأهدافه وبحيز عمليات الاقتحام، مقرون بمخاطر التورط (الإسرائيلي). ويمكن أن يؤثر الاقتحام على ردود فعل المجتمع الدولي، وعلى احتمالات تقدم صفقة لتحرير المخطوفين قريبا وعلى أداء حزب الله عند الحدود اللبنانية".

وأضاف أن قوات الاحتلال حاصرت مستشفيات في غزة بموجب توجيهات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، بادعاء "التشديد على استخدام حماس الواسع في المستشفيات، والمساحات تحتها، كمقرات قيادة ومخابئ لعناصرها". وسبق ذلك اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى الرنتيسي.

وتابع هرئيل أن "الإدارة الأميركية توافق على هذه العملية الإسرائيلية"، بعدما ادعت أمس أن بحوزتها معلومات استخباراتية حول أنشطة تنفذها حماس في المستشفيات. وتذرعت الإدارة الأميركية بطلب إنساني مزعوم من إسرائيل ألا تقصف مستشفى الشفاء من الجو قبل اقتحامه، بادعاء تقليص المخاطر على الطاقم الطبي والمرضى والجرحى المسررين في المستشفى.

في هذه الأثناء طرأت تحولات جوية. "وإذا كان هناك أمر محبط أكثر من الحرب فهو حرب في الشتاء". وأشار هرئيل إلى أن "المخاطر على الجنود في القطاع لا تنحصر بالأحوال الجوية. فبعد أسبوعين ونصف الأسبوع داخل القطاع، يوجد خطر أن تصبح القوات في حالة عدم تحرك وقابلة للاستهداف. والبقاء لفترة في وضع كهذا يقود أحيانا إلى مسّ بالأداء العملياتي الذي يكشف القوات للاستهداف".

وأضاف أن الضباط الإسرائيليين "قلقون من عدة تهديدات محتملة، وفي مقدمتها إطلاق قذائف مضادة للدبابات وتفخيخ بيوت. وداخل المناطق المكتظة في وسط المدينة، ثمة حاجة أيضا إلى الاحتماء من إطلاق نار من داخل بنايات متعددة الطبقات. والكثير منها، التي استهدفت بهجمات جوية، لا تزال موجودة وثمة تخوف من أن حماس أقام فيها مواقع جديدة للقنص وإطلاق قذائف مضادة للمدرعات".

ووفقا لهرئيل، فإن قوات الاحتلال "لم تعمل بعد في أحياء شرق ووسط مدينة غزة. ولا تزال تركز جهودها على الأنفاق، في محاولة للتوصل إلى حل فعّال لتدميرها بشكل أسرع".

وبحسبه، فإن "حماس لم تعد تسيطر سياسيا ومدنيا في هذه المنطقة، ولحقت أضرار بلوائيها العسكريين في شمال القطاع ومدينة غزة، وهي تعمل بشكل جزئي". وأضاف هرئيل أن "الألوية العسكرية الثلاثة الأخرى، في مخيمات اللاجئين في وسط القطاع ومدينتي خانيونس ورفح، استهدفت بشكل ضئيل فقط، ولا تزال هرميتها القيادية تعمل".

ونقل هرئيل عن ضابط إسرائيلي كبير قوله إن مقاتلي حماس "يقاتلون الآن من خلال مجموعات صغيرة نسبيا، تضم الواحدة منها عشرة أشخاص أو أقل. وقليلة الحالات التي يقاتلون فيها أثناء الليل. وعند الفجر، بعدما يؤدون الصلاة، يطلقون طائرة مسيرة صغيرة كي يستوضحوا ما الذي تغير في انتشار قواتنا قربهم ومحاولة تنظيم هجوم محلي".

من جانبه، رجح المحلل العسكري في صحيفة "معاريف"، طال ليف رام، أن "مركز الثقل العسكري لحماس لم يعد في مدينة غزة. ومخيمات اللاجئين في وسط القطاع ومدينتي خانيونس ورفح هي مراكز الثقل التي يجب تفكيك قدرات حماس العسكرية فيها".

ولفت ليف رام إلى أن "العمليات العسكرية الميدانية (الإسرائيلية) الناجحة لم ترتقِ بعد بصورة بارزة إلى المستوى الإستراتيجي. والإنجازات المثيرة للإعجاب لا تضمن حتى الآن تحقيق أهداف الحرب، لا بإعادة المخطوفين ولا بتفكيك قدرات حماس العسكرية والسلطوية".

وأضاف أنه "لا تزال هناك تحديات هائلة أمام الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ولا مجال للتهاون أو الغطرسة. ومرحلة تطهير المنطقة، التي تجري حاليا عمليا، هي مرحلة صعبة ولا تقل صرامة. ولا تزال في المناطق التي يصعب القتال فيها كتائب حماس تعمل ويتوقع أن تدور معارك ضارية فيها".

ولفت ليف رام إلى "معضلة حقيقية" تواجهها قوات الاحتلال. "فتطهير كامل لمدينة غزة وتفكيك البنية التحتية العسكرية لحماس قد يستمر لأسابيع طويلة. والجيش الإسرائيلي يسعى إلى تنفيذ عملية عسكرية طويلة جدا، لكن من الواضح أن الوقت ليس غير محدود. ولذلك يتعين على قيادة جهاز الأمن أن تتخذ قرارات حول ماذا لن ينفذوا وما هو سلم الأولويات، من أجل التمهيد لاستمرار الحرب في المناطق التي ستكون هناك حاجة إلى استخدام فرق عسكرية، مثل رفح".

وفيما يتعلق بحزب الله في لبنان، أشار ليف رام إلى أن "الجيش الإسرائيلي اتخذ قرارا بإبقاء التركيز منصب على غزة، بالرغم من الانتقادات بأن إسرائيل ترتكب خطأ باحتواء حزب الله ويتعين أن تكون أكثر شدة حياله".

وبحسبه، فإنه "أهداف الحرب تشمل تغيير الوضع في شمال إسرائيل أيضا، وبحيث يكون بإمكان السكان الشعور بالأمان والعودة إلى بيوتهم في نهاية الحرب. ويسعون في جهاز الأمن إلى التعهد بأن هذا لن يكون تعهدا على الورق فقط".