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تغير ملحوظ على سعر ليرة الذهب محليا اليوم

11/15/2023 6:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع سعر ليرة الذهب بانواعها الانجليزي والرشادي بمقدار خمسة دنانير اليوم السبت بعد ارتفاع سعر غرام الذهب مساء امس بمقدار 40 قرشا ، لتصل ( الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات إلى 325 دينارا والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 285 ديناراً ) ، وفقًا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

واضاف ديب ان بيانات التضخم الامريكية انعكست على ارتفاع سعر الاونصة لـ 1972 دولارا في التداولات العالمية اليوم

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 39.8 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 38.1 ديناراً للشراء منهم وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات

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