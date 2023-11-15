أول شاحنة وقود تدخل قطاع غزة من مصر منذ بداية الحرب

دخلت شاحنة وقود من مصر الى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، وفق ما أفادت وسائل إعلام قريبة من السلطات في القاهرة الأربعاء، هي الأولى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قبل أكثر من شهر.

وأكد مصدر مصري أن الشحنة "مخصصة للأمم المتحدة لتسهيل دخول المساعدات بعد توقف شاحناتها في الجانب الفلسطيني لنفاد الوقود".

وقال شهود عيان في محيط معبر رفح إن شاحنتي وقود إضافيتين كانتا أيضا في انتظار الدخول الى القطاع المحاصر.

من جهتها، أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنها ليست في موقع يتيح لها تأكيد دخول شحنة الوقود هذه.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة جولييت توما لوكالة فرانس برس "لم تدخل أي كميات من الوقود الى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر"، مضيفة بأن الوكالة "ستوفر تحديثا (لهذه المعطيات) في حال حصول أي تغيير".

وكانت هيئة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية (كوغات) أعلنت سابقا أن "شاحنات الأمم المتحدة التي تنقل المساعدات الانسانية عبر معبر رفح سيتم تزويدها بالوقود عند معبر رفح بناء على طلب الولايات المتحدة".

وكانت الأمم المتحدة حذرت الإثنين من أنها ستضطر الى وقف عملياتها في القطاع خلال 48 ساعة ما لم تتمكن من إعادة تزويد شاحناتها بالوقود لنقل المساعدات الى أكثر من مليون شخص نزحوا داخل القطاع جراء القصف الاسرائيلي المتواصل بلا هوادة.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازارني الثلاثاء "إنه لأمر لا يصدق أن تضطر المنظمات الإنسانية للتوسل من أجل الوقود"، مضيفا "منذ بدء الحرب، تم استخدم الوقود كسلاح في الحرب، ويجب على ذلك أن يتوقف فورا".

واندلعت الحرب بعد هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل غالبيتهم من المدنيين قضوا في اليوم الأول من الهجوم بحسب السلطات الإسرائيلية التي تقدّر كذلك أن نحو 240 شخصا أخذوا رهائن في الهجوم.

وتقصف إسرائيل القطاع منذ الهجوم، وبدأت شنّ عمليات برية اعتبارا من 27 أكتوبر. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس الثلاثاء أن 11320 شخصا قتلوا في القصف، وأن من بين القتلى 4650 طفلا.





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