نجم برشلونة السابق يعلن اعتزاله

أعلن الكاميروني أليكس سونج، لاعب أرتا سولار الجيبوتي، اليوم الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وكان سونج (36 عامًا) قد سبق له اللعب في عدة أندية أبرزها برشلونة ومن قبله آرسنال.

وكتب سونج عبر حسابه على "إنستجرام": "إنه لمن دواعي حزني الشديد أن الوقت قد حان لكي أعلق حذائي".

وأضاف: "رحلتي التي بدأت في ياوندي عندما كنت طفلًا، ألعب بدون حذاء حافي القدمين وعلى الحصى الصلب، أعطتني القوة والشجاعة لتحقيق النجاح".

وتابع: "عندما انتقلت إلى فرنسا، ولعبت مع باستيا، اعتقدت أنني حققت معجزة، ومع ذلك، كانت هذه مجرد البداية حيث واصلت رحلتي إلى آرسنال وبرشلونة، وهما من أعظم الأندية في العالم".

وأكمل: "لقد ساعدني الكثير من الأشخاص على طول الطريق، زوجتي وأطفالي وعائلتي وأصدقائي ووكيل أعمالي والمدربون وبالطبع جميع زملائي في الفريق الذين سأظل ممتنًا لهم إلى الأبد".

وواصل: "بالطبع أندية تشارلتون ووست هام وروبن كازان وسيون وأرتا سولار ستبقى دائمًا في قلبي، كما أن حصولي على شرف تمثيل بلدي 60 مرة ملأني بفخر كبير، أشعر بأنني محظوظ بالعديد من الذكريات الرائعة التي ستبقى معي إلى الأبد".

واختتم: "أخيرًا، أود أن أشكر جميع المعجبين الذين دعموني على طول الطريق، وسأقدر كل شيء، وآمل أن أراكم جميعًا مرة أخرى قريبًا".

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