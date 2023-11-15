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تحذيرات من توقف وشيك لكافة خدمات الاتصالات في غزة

11/15/2023 6:00:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذرت شركتا الاتصالات الرئيسيتان في غزة، بالتل وجوال، اليوم الأربعاء من "توقف كافة خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة" في القطاع.

وذكرت الشركتان في بيان مشترك "نأسف للإعلان عن توقف كافة المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية في قطاع غزة الحبيب بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها حيث أصبحت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة (البطاريات)".


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