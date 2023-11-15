تحذيرات من توقف وشيك لكافة خدمات الاتصالات في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
حذرت شركتا الاتصالات الرئيسيتان في غزة، بالتل وجوال، اليوم الأربعاء من "توقف كافة خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة" في القطاع.
وذكرت الشركتان في بيان مشترك "نأسف للإعلان عن توقف كافة المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية في قطاع غزة الحبيب بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها حيث أصبحت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة (البطاريات)".
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