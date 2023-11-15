يونيون برلين يعلن إقالة مدربه

أعلن نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء الاستغناء عن خدمات المدير الفني أورس فيشر، على وقع سوء النتائج.

ولم يتمكن يونيون برلين منذ بداية الموسم الجاري من تحقيق أي فوز خلال 14 مباراة متتالية.

وأكد النادي في بيان رسمي أن "هذا قرار مشترك اتخذه رئيس النادي ديرك زينجلر وفيشر شخصيا خلال اجتماع بعد ظهر الاثنين (الماضي)".

وقال النادي إن ماركو جروتي مدرب يونيون تحت 19 عاما سيتولى مسؤولية الفريق بشكل مؤقت حتى إشعار آخر.

واستلم فيشر منصب المدير الفني للفريق في يوليو/تموز 2018 وقاده إلى أول صعود له على الإطلاق إلى الدوري الألماني في عام 2019.

وفي المواسم الثلاثة الماضية، قاد فيشر يونيون برلين إلى المركز السابع والخامس والرابع، وتأهل إلى دوري المؤتمر والدوري الأوروبي.

كما احتل الفريق المركز الرابع بالدوري المحلي في الموسم الماضي ومن ثم تأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وكان يونيون برلين قد استهل الموسم الجاري بالفوز 3 مرات: لقاء في الكأس و2 في الدوري، ثم فارق الانتصارات في المباريات الـ 14 التالية بينها 3 هزائم وتعادل في دوري أبطال أوروبا.

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