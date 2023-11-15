لامبورغيني أوروس بيرفورمانتي تنضمّ إلى أسطول شرطة دبي من الدوريات الفارهة

أضافت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة "لامبورغيني أوروس بيرفورمانتي" إلى أسطول دورياتها الفارهة بالتعاون مع شركة "لامبورغيني دبي"، حيث دشن الطرفان السيارات ذات المواصفات الخارقة عالية الأداء خلال فعاليات معرض دبي للطيران الذي يُعتبر أحد أبرز المعارض العالمية في مجال الطيران والنقل الجوي والدفاع والفضاء.

وشهد تدشين السيارة، سعادة اللواء أحمد محمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، بحضور سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والسيد مارتينو بيكوتي المدير العام لشركة " لامبورغيني أبوظبي ودبي"، وعدد من كبار الضباط، وموظفي الجانبين.

مواصفات السيارة

واطلع سعادة اللواء أحمد محمد بن ثاني على مواصفات سيارة " لامبورغيني أوروس بيرفورمانتي" التي تحتوي على محرك V8 سعة 4 لترات توين تيربو يولد قوة 666 حصانا، ما يُتيح لها تسارعا خارقا من السكون وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر بالساعة في أقل من 3.3 ثوان.

وأشاد اللواء بن ثاني بالتعاون الوثيق مع شركة "لامبورغيني دبي"، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى من خلال إدخال أحدث السيارات الفارهة إلى أسطول دورياتها لتعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في مختلف المناطق على مستوى إمارة دبي، مضيفاً أن سيارة "لامبورغيني أوروس بيرفورمانتي" ستساهم في جهود شرطة دبي في تقديم الخدمات في المناطق السياحية والعمل على إسعاد أفراد المجتمع وتعزيز أمنه وأمانه.

التزام مُشترك بالتميز

من جانبه، قال السيد راكان تركي، الرئيس التنفيذي لشركة " لامبورغيني أبوظبي ودبي": "نُعرب عن سعادتنا بإضافة سيارة "أوروس بيرفورمانتي"، إلى أسطول شرطة دبي الشهير من السيارات الخارقة، وتُجسد هذه الشراكة التزامنا المشترك بالتميّز والابتكار. ونحن على يقين أنّ الأداء الاستثنائي والتصميم الفريد لهذه السيارة سيتركان أثراً كبيراً على قدرات الشرطة في تعزيز الامتثال للقوانين في المنطقة".





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