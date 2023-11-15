ميلانو تطلب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا

أكد تقرير صحفي إيطالي، أن مدينة ميلانو الإيطالية، طلبت استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا، عام 2026 أو 2027.

وتعود آخر مرة استضافت فيها ميلانو نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى موسم 2015-2016، عندما تقابل ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد، على ملعب سان سيرو، وفاز الميرينغي بركلات الترجيح.

وبحسب صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطاليةفقد وافق مجلس بلدية ميلانو على التقدم بطلب الترشح إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من أجل استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في 2026 أو 2027.

وأضافت الصحيفة، أنه سيتم إرسال الملف الأولي بحلول الغد، في حين يجب إرسال الملف النهائي قبل 21 فبرايلا 2024.

وسيتم تحديد مستضيف المباراة النهائية في عامي 2026 و2027 يوم 6 مايو 2024.

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