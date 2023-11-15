ميلانو تطلب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد تقرير صحفي إيطالي، أن مدينة ميلانو الإيطالية، طلبت استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا، عام 2026 أو 2027.
وتعود آخر مرة استضافت فيها ميلانو نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى موسم 2015-2016، عندما تقابل ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد، على ملعب سان سيرو، وفاز الميرينغي بركلات الترجيح.
وبحسب صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطاليةفقد وافق مجلس بلدية ميلانو على التقدم بطلب الترشح إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من أجل استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في 2026 أو 2027.
وأضافت الصحيفة، أنه سيتم إرسال الملف الأولي بحلول الغد، في حين يجب إرسال الملف النهائي قبل 21 فبرايلا 2024.
وسيتم تحديد مستضيف المباراة النهائية في عامي 2026 و2027 يوم 6 مايو 2024.
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