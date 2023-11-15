1.25 مليار درهم إيرادات الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» في 9 أشهر

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع (جلفار)، إحدى أكبر الشركات المصنعة للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

وفي ظلّ الظروف السياسية الصعبة التي تؤثر اليوم في المنطقة، وانخفاض قيمة العملة المصرية، سجلت «جلفار» إيرادات بقيمة 366 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023، أي بانخفاض قدره 12 %، مقارنة بالعام الماضي (انخفاض بنسبة 10 % بالعملة الثابتة).

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حافظت إيرادات «جلفار» على استقرارها عند مستوى العملة الثابتة، ووصلت إلى 1.25 مليار درهم. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، حققت «جلفار» نمواً مضاعفاً في الإيرادات، ونجحت في توسيع نطاق عملياتها القوية في السوق، الأمر الذي ساهم في مواجهة آثار تطورات السوق غير المؤاتية في السودان ومصر والعراق. وحققت المبيعات في المملكة العربية السعودية بالتحديد نمواً ملحوظاً، بنسبة تخطّت 17 %، بما يسهم في تسليط الضوء على التقدم الإيجابي الذي تحرزه «جلفار»، وزيادة حصتها في السوق، في إحدى الأسواق الرئيسة على مستوى المنطقة.

وخلال الربع الثالث من عام 2023، واصلت «بلانت فارماسيز» التابعة لشركة «جلفار»، تحقيق النمو ضمن قطاع البيع بالتجزئة والتوزيع، حيث حققت زيادة بنسبة 5 % في المبيعات، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الشركة تحسّناً في هامش الربح الإجمالي خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالربع السابق، حيث وصل إلى 27.7 %، مدعوماً بالمبادرات التي تمّ تنفيذها خلال الأشهر الماضية لتعزيز كفاءة العمليات، علماً بأنه ما زال أقلّ من المستويات المسجلة في العام السابق.

وأعلنت «جلفار» عن تراجع الخسائر المالية الإجمالية التي بلغت 37.8 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالخسائر الإجمالية التي بلغت 40.4 مليون درهم في الربع السابق من العام، وذلك بفضل مواصلة الشركة تنفيذ مبادرات تهدف إلى خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة.

وقد وصلت الأرباح من العمليات الجارية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، إلى 21.2 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023، مع تسجيل هامش أرباح بنسبة 5.8 % من صافي المبيعات، مقارنة بأرباح بقيمة 8.3 ملايين درهم في الربع الثاني من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة الماضية، بلغت الأرباح المعدّلة لمرة واحدة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، 87.6 مليون درهم (7.1 % هامش الأرباح، قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء).

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة «جلفار»: «تؤكد «جلفار» التزامها الراسخ بمواصلة السعي لتحقيق التميز، من خلال أهدافها الاستراتيجية التي تحظى بالأولوية. ولطالما كان حصول المرضى على أدوية عالية الجودة، من أولوياتنا القصوى، وسيبقى كذلك في المستقبل، بينما نواصل بذل قصارى جهدنا لتوفير حلول دواء مبتكرة على مستوى المنطقة».

ومن جانبه، قال باسل زيادة الرئيس التنفيذي لشركة «جلفار»: «تواصل «جلفار» التركيز بشكل جدّي في ظلّ النمو الاقتصادي المتوقع على زيادة حصتها في الأسواق الرئيسة في المنطقة، وضمان أعلى مستويات التميز في التصنيع، لمواصلة تعزيز كفاءة العمليات والارتقاء بأدائها. وفي ظلّ خططنا الحالية لتوسيع نطاق عملياتنا عبر إطلاق منتجات جديدة، نثق تماماً بقدرتنا على تعزيز إيراداتنا الأساسية خلال السنوات القليلة المقبلة».