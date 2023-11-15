804 ملايين درهم أرباح «تبريد» في 9 أشهر بارتفاع 3 %

حافظت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، على نتائجها الإيجابية، مسجلة إيرادات قوية بواقع 1.8 مليار درهم، في زيادة بنسبة 10 % على أساس سنوي، قياساً بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي عند 1.7 مليار درهم، وذلك بفضل النمو المطرد الذي حققته في حجم الاستهلاك، والذي بلغ 9 % على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة الطلب من العملاء الحاليين والتوصيلات الجديدة.

وأضافت الشركة أيضاً طاقة تشغيلية بمقدار 41,319 طن تبريد، إلى محفظتها، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك بتشغيل محطة سي وورلد أبوظبي الجديدة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى محطتين في المملكة العربية السعودية، واستكمال الاستحواذ على محطة تاتا رياليتي الهندية، ما أدى إلى زيادة إجمالي محطات تبريد، ليصبح 89 محطة، وزيادة إجمالي قدرة التبريد المتصلة بشبكتها بأكثر من 1.3 مليون طن تبريد.

وارتفع إجمالي أرباح الشركة بنسبة 3 % على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة، محققة 804 ملايين درهم، مقابل 781 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2022، كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، 914 مليون درهم، مقابل 912 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2022، وبهامش مرتفع بلغ 50 %. تعكس هذه النتائج الإيجابية، التزام الشركة بتعزيز الكفاءة في مختلف عملياتها، والإدارة الفعّالة لرأس المال العامل، الذي حقق نمواً مميزاً بنسبة 11 % على أساس سنوي، في صافي النقد من الأنشطة التشغيلية، بواقع 959 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقابل 866 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2022.

وقال خالد عبد الله القبيسي رئيس مجلس إدارة تبريد: «يسرني الإعلان عن مواصلة تحقيق مستويات نمو قوية خلال هذه الفترة، بفضل ازدياد قاعدة العملاء، وتوسيع عملياتنا في السوق. وتواصل تبريد الاستفادة من حضورها الإقليمي لتعزيز نموها بشكل متسارع واستراتيجي في مختلف أسواقها الرئيسة، سواءً محلياً في دولة الإمارات، أو إقليمياً على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما يرسخ مكانتنا كشريك مفضل لحلول تبريد المناطق».