رقابة النواب على الاتفاقيات مع (الاحتلال)

صوّت مجلس النواب قبل أيام على الطلب من لجنته القانونية مراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها، وذلك من أجل تقديمها إلى الحكومة والعمل على تنفيذها.

ويأتي هذا القرار البرلماني ضمن سلسلة المواقف الأردنية الرسمية المنددة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة، والذي يضاف إلى جملة من المواقف الوطنية المشرفة، والتي في مقدمتها قرار استدعاء السفير الأردني من دولة الكيان، واعتبار سفيرهم شخصا غير مرغوب في تواجده على أرض المملكة.

في المقابل، فإن هناك جملة من الحقائق القانونية والدستورية التي يجب على اللجنة القانونية ابتداء ومجلس النواب من بعدها أن تعيها عند تقديمها لتوصياتها النهائية حول مصير الاتفاقيات المبرمة مع الكيان. فمجلس النواب مدعو إلى التمييز بين المعاهدات والاتفاقات التي أبرمتها الدولة الأردنية مع حكومة الاحتلال بالاستناد إلى أحكام المادة (33) من الدستور كمعاهدة السلام لعام 1994، وتلك الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي أبرمت بين شركات أردنية وطنية وأخرى صهيونية، كاتفاقية الغاز.

ففيما يتعلق بمعاهدة السلام التي دخلت حيز النفاذ بموجب قانون تصديق خاص، فإن مجلس النواب يملك دستوريا الحق في السير في إجراءات إلغائها، وذلك من خلال التمسك بأحكام المادة (95) من الدستور التي تجيز لعشرة نواب أو أكثر أن يقترحوا القوانين، بحيث يحال كل اقتراح بقانون على اللجنة المختصة في المجلس النيابي لإبداء الرأي حوله. فاذا قرر مجلس النواب قبول الاقتراح، يتم إحالته على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

وعليه، فإن أي توجه لمجلس النواب لتفعيل المادة (95) من الدستور لإلغاء معاهدة السلام بحاجة إلى تنسيق عال مع الحكومة من الناحية السياسية ابتداء، والتفكير في اعتبارات المصلحة العليا للدولة الأردنية. فمجلس الوزراء يملك الحق في تأخير تقديم مشروع القانون الخاص بإلغاء المعاهدة إلى الدورة البرلمانية القادمة لمجلس النواب، في الوقت الذي تكثر فيه الاشاعات عن قُرب حل مجلس النواب بعد انتهاء الدورة العادية الحالية.

أما اتفاقية الغاز التي هي محل رفض واستنكار شعبي وبرلماني واسع، فإن الصلاحيات الدستورية لمجلس النواب على هذا الاتفاق محدودة بطبيعتها، إلى درجة يثور معها التساؤل حول ما إذا كان المجلس يملك نسخة من هذه الاتفاقية من عدمه. فقد سبق لعدد من النواب أن طالبوا الحكومة بعرض الاتفاقية عليهم للرقابة عليها، إلا أنه تم الالتفات على هذا الطلب من خلال توجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية في عام 2019 حول نطاق صلاحيات مجلس النواب على هذه الاتفاقية تحديدا.

فصدر القرار التفسيري رقم (2) لسنة 2019 الخاص باتفاقية الخاص المبرمة، والذي خلصت فيه المحكمة الدستورية إلى القول "بأن الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور، وبالتالي لا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة".

وإلى جانب النوعين السابقين من الاتفاقيات المبرمة مع دولة الاحتلال، هناك مجموعة من الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها في ضوء نفاذ معاهدة السلام، أهمها اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي لسنة 1995، واتفاقيات تعاون سياحي وزراعي لعام 1995، واتفاقية نقل وخدمات جوية لسنة 1996، واتفاقية تبادل علمي وثقافي لسنة 1996، واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة بين الأردن واسرائيل لسنة 1997.

وتبقى المشكلة القانونية الأبرز فيما يخص التعامل مع هذه الاتفاقيات أنها قد جاءت تنفيذا لنصوص معاهدة السلام المبرمة والنافذة دستوريا في مواجهة الدولة الأردنية. فالمادة (7) من معاهدة السلام تنص على رغبة الفريقين في ترويج التعاون الاقتصادي بينهما، في حين تنص المادة (10) من المعاهدة على أهمية إقامة علاقات ثقافية وعلمية طبيعية بين البلدين، وإزالة كافة حالات التمييز التي تراكمت عبر فترات الصراع. وتلزم المادة (13) من المعاهدة الفريقين بالاهتمام المتبادل في إقامة علاقات جوار طبيعية في مجال النقل وضمان حرية الحركة بين الدولتين.

وقد سبق للمحكمة الدستورية الأردنية أن أصدرت قرارها التفسيري رقم (1) لسنة 2020 الذي قضت صراحة فيه "بأن المعاهدات الدولية لها قوتها الملزمة لأطرافها ويتوجب على الدول احترامها طالما ظلت قائمة ونافذة، ما دام أن هذه المعاهدات تم ابرامها والتصديق عليها، واستوفت الاجراءات المقررة لنفاذها".

فمن خلال اسقاط هذا الحكم التفسيري على معاهدة السلام المبرمة، فإنه يقع لزاما على الدولة الأردنية أن تحترم معاهدة السلام المبرمة طالما لم يتم إنهاؤها، وأن تنفذ كافة الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والعلمية التي جرى إبرامها بعد عام 1994.













* أستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق جامعة الزيتونة

[email protected]