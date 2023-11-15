النصر السعودي يشارك في دوري أبطال أوروبا.. هل صحت الأنباء هذه المرة؟

(MENAFN
- Al-Bayan)
عادت تتداول أنباء دعوة نادي النصر السعودي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، بعد أن تناقلته وسائل إعلام عالمية.
ونشرت صحيفة "سبورت ميدياست" الإيطالية مساء الثلاثاء، خبراً يفيد بتحضير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لدعوة إلى النصر، من أجل المشاركة في دوري الأبطال 2025/2024.
وجاء في الخبر، أن الاتحاد القاري اختار النصر السعودي، باعتباره أحد أشهر 3 أندية في العالم، بتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بين صفوفه.
وأكدت الصحيفة الإيطالية، على أن النصر يجب أن يطبق معايير اللعب المالي النظيف، التي تنص عليها لوائح الاتحاد الأوروبي، ليتمكن من المشاركة في المسابقة القارية.
وفي حقيقة الأمر، الخبر الذي نشرته صحيفة "سبورت ميدياست"، مصدره الأساسي هو الإعلامي الرياضي السعودي علي الحربي.
وذكر الحربي مجدداً هذه المعلومة الثلاثاء، عندما كتب عبر حسابه بمنصة "إكس": "ذكرتها قبل يومين، الاتحاد الأوروبي يريد تقديم دعوة إلى نادي النصر السعودي، من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا عام 2024".
ومن ناحيته.. رد الإعلامي الرياضي عبد الله الثقيل، على الأخبار المتداولة، بشأن إمكانية مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في دوري أبطال أوروبا، وقال الثقيل عبر حسابه بمنصة "إكس"، اليوم: "الخبر غير صحيح.. الصحف العالمية تنشر أخبارا كثيرة غير صحيحة، نقلا عن إعلاميين سعوديين".
وتحدى الإعلامي الرياضي الجميع، بأن الأيام ستثبت أن خبر مشاركة النصر، في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كاذب وغير صحيح.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، نفى في أكثر من مناسبة، مشاركة الأندية السعودية، في مسابقته القارية، كما أكد ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي، على عدم مناقشة هذه الفكرة حتى الآن، على الرغم من اعترافه بأنه لن يتأخر عن أي شيء، من شأنه تحقيق مصلحة فرق المملكة.
ويتصدر النصر مجموعته الآسيوية، مع التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، واحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.
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