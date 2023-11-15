النصر السعودي يشارك في دوري أبطال أوروبا.. هل صحت الأنباء هذه المرة؟

عادت تتداول أنباء دعوة نادي النصر السعودي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، بعد أن تناقلته وسائل إعلام عالمية.

ونشرت صحيفة "سبورت ميدياست" الإيطالية مساء الثلاثاء، خبراً يفيد بتحضير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لدعوة إلى النصر، من أجل المشاركة في دوري الأبطال 2025/2024.

وجاء في الخبر، أن الاتحاد القاري اختار النصر السعودي، باعتباره أحد أشهر 3 أندية في العالم، بتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بين صفوفه.

وأكدت الصحيفة الإيطالية، على أن النصر يجب أن يطبق معايير اللعب المالي النظيف، التي تنص عليها لوائح الاتحاد الأوروبي، ليتمكن من المشاركة في المسابقة القارية.

وفي حقيقة الأمر، الخبر الذي نشرته صحيفة "سبورت ميدياست"، مصدره الأساسي هو الإعلامي الرياضي السعودي علي الحربي.

وذكر الحربي مجدداً هذه المعلومة الثلاثاء، عندما كتب عبر حسابه بمنصة "إكس": "ذكرتها قبل يومين، الاتحاد الأوروبي يريد تقديم دعوة إلى نادي النصر السعودي، من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا عام 2024".

ومن ناحيته.. رد الإعلامي الرياضي عبد الله الثقيل، على الأخبار المتداولة، بشأن إمكانية مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في دوري أبطال أوروبا، وقال الثقيل عبر حسابه بمنصة "إكس"، اليوم: "الخبر غير صحيح.. الصحف العالمية تنشر أخبارا كثيرة غير صحيحة، نقلا عن إعلاميين سعوديين".

وتحدى الإعلامي الرياضي الجميع، بأن الأيام ستثبت أن خبر مشاركة النصر، في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كاذب وغير صحيح.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، نفى في أكثر من مناسبة، مشاركة الأندية السعودية، في مسابقته القارية، كما أكد ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي، على عدم مناقشة هذه الفكرة حتى الآن، على الرغم من اعترافه بأنه لن يتأخر عن أي شيء، من شأنه تحقيق مصلحة فرق المملكة.

ويتصدر النصر مجموعته الآسيوية، مع التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، واحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز