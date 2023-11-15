الفريق الرابع.. فسخ التعاقد مع عمرو وردة عرض مستمر

قرر مجلس إدارة نادي فاركو المصري، إنهاء التعاقد مع عمرو وردة عقب انقطاعه عن التدريبات الجماعية.

وبحسب تقارير صحفية مصرية، جاء قرار مجلس إدارة فاركو بتوصية من الجهاز الفني للفريق الذي يقوده خالد جلال.

وغاب عمرو وردة عن تدريبات فاركو، منذ قدوم خالد جلال، بعد رحيل المدرب البرتغالي برونو روماو، ولم يشارك وردة سوى في مباراة واحدة فقط هذا الموسم مع فاركو، أمام المصري البورسعيدي، في الجولة الثانية من الدوري المصري، وخسر فاركو 0-1.

ويعد فاركو رابع فريق يفسخ تعاقده مع عمرو وردة في الأشهر الأربعة الأخيرة، وكانت أولى أزمات عمرو وردة مع نادي أبولون ليماسول القبرصي الذي غادره في نهاية يوليو الماضي، بعد الاختلاف على طلباته المالية لتجديد العقد.

ولاحقاً فجر نادي الرجاء المغربي مفاجأة بالتعاقد مع عمرو وردة في أغسطس الماضي، وسريعاً فسخ النادي المغربي التعاقد بعد 10 أيام فقط، بعدما طلب اللاعب المصري الرحيل، وغاب عن التدريبات دون أسباب واضحة، وعلى إثر ذلك طالب النادي المغربي اللاعب بسداد قيمة الشرط الجزائي وهو ما تم بالفعل.

وبعد الرحيل عن الرجاء بثلاثة أيام، أعلن عمرو وردة العودة إلى قبرص من بوابة نادي دوكسا، وبعد 4 أيام فقط من التوقيع طلب وردة فسخ التعاقد إذ تلقى عرضاً مالياً أكبر من نادي الاستقلال الإيراني، ورغم ذلك فقد فشلت المفاوضات مع الاستقلال بسبب طلبات اللاعب، الذي أصر على توفير طائرة خاصة مع بعض الامتيازات المالية، ثم جاءت بعد ذلك محطة فاركو التي لم يبق فيها كثيراً أيضاً.

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