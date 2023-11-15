Wednesday, 15 November 2023 08:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بكاء دياز في اللقاء الأول مع والده بعد إطلاق سراحه (صور)

11/15/2023 5:26:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى الدولي الكولومبي لويس دياز، مع والده لويس مانويل دياز، أمس الثلاثاء، بعد تحريره من عملية اختطافه من قبل منظمة جيش التحرير الوطني في كولومبيا.

وتعرض لويس مانويل دياز، للاختطاف مع زوجته سيلينيس مارولندا 28 أكتوبر الماضي، وتم إطلاق سراح والدة لويس دياز سريعاً.

وبعد أيام من المفاوضات مع مجموعة جيش التحرير الوطني، جرى تسليم والد اللاعب الكولومبي الأسبوع الماضي إلى لجنة إنسانية من بعثة الأمم المتحدة في كولومبيا والكنيسة الكاثوليكية.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الكولومبي صوراً للويس دياز وهو يبكي بعد لقائه والده وعائلته، وذكرت وسائل إعلام كولومبية أن والد لويس دياز في حالة صحية جيدة، وتم تقييم حالته طبياً.

ويتواجد لويس دياز حالياً في كولومبيا، من أجل المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN15112023000110011019ID1107427301

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث