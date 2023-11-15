بكاء دياز في اللقاء الأول مع والده بعد إطلاق سراحه (صور)

(MENAFN
- Al-Bayan)
التقى الدولي الكولومبي لويس دياز، مع والده لويس مانويل دياز، أمس الثلاثاء، بعد تحريره من عملية اختطافه من قبل منظمة جيش التحرير الوطني في كولومبيا.
وتعرض لويس مانويل دياز، للاختطاف مع زوجته سيلينيس مارولندا 28 أكتوبر الماضي، وتم إطلاق سراح والدة لويس دياز سريعاً.
وبعد أيام من المفاوضات مع مجموعة جيش التحرير الوطني، جرى تسليم والد اللاعب الكولومبي الأسبوع الماضي إلى لجنة إنسانية من بعثة الأمم المتحدة في كولومبيا والكنيسة الكاثوليكية.
ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الكولومبي صوراً للويس دياز وهو يبكي بعد لقائه والده وعائلته، وذكرت وسائل إعلام كولومبية أن والد لويس دياز في حالة صحية جيدة، وتم تقييم حالته طبياً.
ويتواجد لويس دياز حالياً في كولومبيا، من أجل المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
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