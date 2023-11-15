بكاء دياز في اللقاء الأول مع والده بعد إطلاق سراحه (صور)

التقى الدولي الكولومبي لويس دياز، مع والده لويس مانويل دياز، أمس الثلاثاء، بعد تحريره من عملية اختطافه من قبل منظمة جيش التحرير الوطني في كولومبيا.

وتعرض لويس مانويل دياز، للاختطاف مع زوجته سيلينيس مارولندا 28 أكتوبر الماضي، وتم إطلاق سراح والدة لويس دياز سريعاً.

وبعد أيام من المفاوضات مع مجموعة جيش التحرير الوطني، جرى تسليم والد اللاعب الكولومبي الأسبوع الماضي إلى لجنة إنسانية من بعثة الأمم المتحدة في كولومبيا والكنيسة الكاثوليكية.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الكولومبي صوراً للويس دياز وهو يبكي بعد لقائه والده وعائلته، وذكرت وسائل إعلام كولومبية أن والد لويس دياز في حالة صحية جيدة، وتم تقييم حالته طبياً.

ويتواجد لويس دياز حالياً في كولومبيا، من أجل المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

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