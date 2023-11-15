انخفاض التضخم في بريطانيا خلال أكتوبر لأقل مستوى في عامين

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى مستوى أقل من المتوقع عند 4.6 بالمئة في أكتوبر بعد أن وصل إلى 6.7 بالمئة في سبتمبر.

وكانت الزيادة في أسعار المستهلكين هي الأقل منذ أكتوبر 2021.

وكانت توقعات بنك إنجلترا (المركزي) وآراء خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز تشير إلى معدل تضخم عند 4.8 بالمئة.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، إلى 5.7 بالمئة من 6.1 بالمئة، في حين انخفض التضخم في قطاع الخدمات أيضا بأكثر من توقعات البنك المركزي إلى 6.6 بالمئة من 6.9 بالمئة.

وتمثل هذه البيانات أنباء إيجابية لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي وعد بخفض ارتفاع الأسعار إلى النصف هذا العام قبل انتخابات متوقعة في عام 2024 تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب المحافظين الذي يترأسه من المرجح أن يخسرها.

وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في التضخم الشهر الماضي، تشهد بريطانيا أعلى معدل لنمو أسعار المستهلكين بين مجموعة الدول السبع أعلى بقليل من المعدل في فرنسا البالغ 4.5 بالمئة.

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