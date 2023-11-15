3 مليارات جنيه إيرادات إي اف چي القابضة في 9 أشهر بارتفاع 27%

أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث بلغت الإيرادات 3 مليارات جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 27%، وذلك بفضل الأداء القوي لكل من بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس)، والبنك التجاري (aiBANK). ورغم ارتفاع المصروفات التشغيلية للمجموعة، بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بمعدل سنوي 22% لتصل إلى 2.0 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، إلا أن مجموعة إي اف چي القابضة حققت نمواً في الأرباح التشغيلية بمعدل سنوي 40% لتصل إلى 1.0 مليار جنيه، مصحوباً بنمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 24% ليصل إلى 395 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.

وأعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، عن اعتزازه بقدرة المجموعة على مواصلة تحقيق النتائج القوية خلال الربع الثالث من عام 2023 وهو ما يعكس الجهود التي بذلها فريق العمل، وتفانيهم لتحقيق تلك الإنجازات، رغم التحديات التي تواجه الأسواق التي تعمل بها. وأضاف عوض إن المجموعة نجحت في تحقيق هذه النتائج بفضل الأداء القوي لإي اف چي هيرميس و aiBANK، وهو ما يؤكد قوة الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة، والتي تتمثل في تنويع مصادر الإيرادات وتعظيم القيمة المقدمة للعملاء والمساهمين. وأشار إلى أن هذا الأداء يعكس القدرات الهائلة التي تنفرد بها المجموعة، مستفيدة من نموذج أعمالها والذي يتسم بالشمولية والتنوع.

وعلى صعيد بنك الاستثمار، فقد نجحت إي اف چي هيرميس في تحقيق أداء قوي خلال الربع الثالث من عام 2023، بفضل نمو الإيرادات بمعدل سنوي 30% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه، وذلك على خلفية نمو إيرادات أنشطة الوساطة في الأوراق المالية في كلٍ من مصر والإمارات، وارتفاع إيرادات إدارة الأصول بفضل تحقيق أتعاب أداء أعلى في مصر، وعلى الصعيد الإقليمي المدار بواسطة الشركة التابعة Frontier Investment Management (FIM)، وكذلك نمو أتعاب الإدارة بقطاع الاستثمار المباشر، فضلاً عن الاستفادة من ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية. وبالرغم من تراجع إيرادات أنشطة الخزانة وأنشطة قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، إلا أن الأرباح التشغيلية لإي اف چي هيرميس بلغت 390 مليون جنيه وهو نمو بمعدل سنوي 22%.

وبلغت إيرادات منصة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، 666 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023 دون تغير سنوي ملحوظ، مدفوعة بالنمو القوي لإيرادات شركة ڤاليو بمعدل سنوي 105% لتصل إلى 314 مليون جنيه، والتي ساهمت بالنصيب الأكبر في إيرادات المنصة. ومن جانب آخر، ارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 7% لتصل إلى 538 مليون جنيه على خلفية ارتفاع مصروفات العاملين وزيادة المخصصات، مما تسبب في تراجع الأرباح التشغيلية بمعدل سنوي 20% لتصل إلى 129 مليون جنيه خلال الفترة نفسها. وصاحب ذلك انخفاض صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 51% لتصل إلى 30 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023.

ومن ناحية أخرى، ساهم aiBANK بقوة في تحقيق تلك النتائج المالية الاستثنائية للمجموعة، حيث ارتفعت إيرادات البنك بمعدل سنوي 53% لتبلغ 890 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، مدفوعة بارتفاع صافي الدخل من الفائدة على خلفية نمو الأصول ذات العائد وارتفاع الرسوم والعمولات المتعلقة بأنشطة تمويل التجارة، وهو ما أثمر عن نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 214% لتبلغ 345 مليون جنيه.

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