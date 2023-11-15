الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل تباطؤ التضخم.. ونيكاي الياباني يقفز 2.5 %

ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء، مع ابتهاج المستثمرين بسبب تباطؤ التضخم في اقتصادات كبرى، ما عزز الرهانات على إنهاء البنوك المركزية دورة تشديد السياسة النقدية.

وبعد يوم من تقرير التضخم الأمريكي المعتدل، الذي دعم وجهات النظر القائلة إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، ربما انتهى من رفع أسعار الفائدة، أظهرت بيانات جديدة أن التضخم البريطاني تباطأ أيضاً بأكثر من المتوقع في أكتوبر.

وخلال التداولات، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المئة، في حين ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني واحداً في المئة. وسجل المؤشران أعلى مستوياتهما منذ حوالي شهر.

وقادت أسهم شركات التعدين مكاسب القطاعات، بتقدمها واحداً في المئة، بفضل ارتفاع أسعار المعادن.

وقفز سهم إكسبريان 4.2 في المئة، بعد أن أعلنت أكبر شركة بيانات ائتمانية في العالم، عن أرباح نصف سنوية أعلى، في حين هوى سهم شركة منتجات العناية بالعيون السويسرية ألكون 7.2 في المئة، بعد أن أعلنت تسجيل مبيعات في الربع الثالث أقل من المتوقع، وخفضت توقعاتها للعام بكامله.





اليابان

قفز المؤشر نيكاي الياباني متجاوزاً مستوى 33 ألف نقطة للمرة الأولى في نحو شهرين، بفضل أرباح قوية للشركات، ورهانات على تيسير مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لسياسته النقدية.

وأنهى نيكاي التعاملات مرتفعاً 2.52 في المئة، عند 33519.70 نقطة، مع صعود 159 من إجمالي 225 سهماً على المؤشر، وهبوط 64، واستقرار اثنين. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.19 في المئة.

وسجلت أسهم مصفاة إدميتسو كوسان اليابانية، أكبر المكاسب بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي، إذ ارتفعت 18.29 في المئة، بعد رفع توقعات الأرباح، والإعلان عن تقسيم الأسهم.

وساعد ذلك في تسجيل مؤشر أسهم شركات إنتاج النفط والفحم أفضل أداء بين 33 مؤشراً فرعياً للقطاعات في بورصة طوكيو، مرتفعاً 6.42 في المئة.

وسجلت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات أداء فائقاً، إذ قفز سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 7.48 في المئة، وسهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صنع الرقائق 3.81 في المئة.

أما أسهم المؤسسات المالية، فقد تحملت وطأة انخفاض العوائد الأمريكية والمحلية، ما أدى إلى خفض توقعات دخل الاستثمار.

وهبط مؤشر شركات التأمين في بورصة طوكيو 1.85 في المئة، ليقود التراجعات بين مؤشرات القطاعات، في حين انخفض مؤشر قطاع البنوك 1.65 في المئة.





وول ستريت

وفي ختام تعاملات الثلاثاء، سجلت المؤشرات الثلاثة الكبرى في وول ستريت مكاسب قوية، بقيادة مؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، والذي ارتفع 2.13 في المئة، بعد أن عززت بيانات التضخم الأضعف توقعات بأن دورة التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي، قد بلغت ذروتها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز