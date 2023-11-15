فلاي دبي تستثمر 190 مليون دولار لإقامة منشآت إصلاح وصيانة الطائرات في دبي الجنوب

أعلنت فلاي دبي اليوم عن خططها لإنشاء منشأة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في دبي الجنوب بقيمة اجمالية تصل الى 190 مليون دولار ويتوقع افتتاحها في العام .2026

وجاء الاعلان عن المنشأة الجديدة خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض دبي للطيران بحضور سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وطحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران وغيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي.

وسيتم وضع حجر الأساس وبدء الاعمال الانشائية خلال العام المقبل، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البناء بحلول الربع الأخير من العام 2026.

وتعليقا على الإعلان الجديد، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة فلاي دبي: "فخورون بالإعلان عن خطط فلاي دبي لاقامة منشأة اصلاح وصيانة طائرات متطورة في دبي الجنوب. يؤكد هذا الإنجاز من جديد التزامنا بالتميز التشغيلي، هنا في بيئة حيوية ملائمة في دبي الجنوب. هذا المشروع سيمنح فلاي دبي مرونة أكبر في عمليات الصيانة مع استمرارها في تنمية أسطولها وقدراتها في المستقبل."

وقال سعادة خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: " تعكس المنشأة الجديدة التي أعلنت عنها فلاي دبي في دبي الجنوب مدى التزامنا بتعزيز المنظومة المتكاملة التي تساهم في نمو واستدامة صناعة الطيران. وتؤكد هذه الشراكة مكانة دبي كمركز عالمي للطيران وتعزز رؤيتنا المشتركة المتمثلة في تقديم خدمات طيران عالمية المستوى لشركائنا."

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "برزت دبي كمركز طيران مزدهر يعزز التواصل والابتكار والنمو ووضع معايير لصناعة الطيران العالمية. نحن ننطلق ونبني على الانجازات التي حققتها دبي ونحن فخورون بالإعلان اليوم عن خطط الصيانة والإصلاح والتجديد التي تمثل فصلاً جديدًا في رحلتنا. وفي فلاي دبي، نواصل الاستثمار في كوادرنا وبناء أسس متينة لاستمرار مسيرة النمو ضمن درونا المحوري في دعم رؤية دبي الاقتصادية وخاصة صناعة الطيران."

وقال ميك هيلز، الرئيس التنفيذي للعمليات في فلاي دبي: "عندما نبدأ تشغيل منشأة الصيانة والإصلاح والتجديد في عام 2026، ستحقق لنا هذه المنشأة في دبي الجنوب تخفيضات كبيرة في التكاليف التشغيلية. كما إن وجود منشأة الصيانة والإصلاح والتجديد الخاصة بنا في الدولة سيضمن سرعة في انجاز عمليات اصلاح وصيانة طائرات أسطولنا مع الالتزام بأعلى معايير الجودة."



وقال "يمنحنا التحكم في عمليات الصيانة قدرة اكبر على تقليل وقت التوقف عن العمل بحيث يمكن تخطيط وتنفيذ مهام الصيانة بكفاءة عالية مما يقلل من التاثيرات على جداول رحلاتنا في المستقبل ويعزز الموثوقية التشغيلية الشاملة."

قامت فلاي دبي بتطوير وتنمية قدراتها الداخلية على مدار السنوات الماضية السنين، وفي عام 2022 حصلت على موافقة لتنفيذ عمليات الصيانة الاساسية ((CAR-145 من الهيئة العامة للطيران المدني. وقد مكّن ذلك الشركة من إجراء عمليات الفحص والصيانة (سي) بما فيها الصيانة المتعلقة بدخول الطائرات للخدمة لأسطولها من طائرات بوينغ 737 ماكس وبذلك عززت الناقلة من كفاءتها في لتكلفة والتشغيل.

عملت فلاي دبي خلال السنوات الماضية على تعزيز وتطوير كوادرها الفنية والهندسية واستقطبت فريقا من 455 مهندسًا يعملون في صيانة الخطوط والخدمات الفنية والمواد وورش العمل الخاصة بضمان صلاحية الطيران والسلامة الكاملة لأسطولنا المتنامي. وسينضم أكثر من 230 مهندساً إلى القوى العاملة المتنامية في فلاي دبي خلال الشهور الـ 12 المقبلة. ستضمن حملات التوظيف المستمرة جاهزية كاملة لفلاي دبي يسمح لها بافتتاح منشأة الصيانة والاصلاح الخاصة بها بحلول عام 2026.

وتشغل فلاي دبي حاليا أسطولا حديثا يتألف من 80 طائرة بوينغ 737 وستتسلم أكثر من 150 طائرة إضافية بحلول العام 2030.

يشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرص إستثمارية حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة واصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي قامت بتطويره ليكون مركزًا لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم، كما يسعى إلى تعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.

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