دفاع مدني دبي يسيطر على حريق مركبتين دون إصابات

تعرضت مركبتان لحريق في مواقف منطقة دبي الجنوب، تحركت على إثره غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي التي تلقت بلاغاً في تمام الساعة 10:49 من صباح اليوم الأربعاء يفيد بتعرض مركبة واحدة لحريق، حيث وصلت فرقة الاطفاء إلى العنوان خلال زمن واستجابة قدرها 4 دقائق.

وتبين عند وصول فريق الاطفاء إلى المنطقة أن الحادث ينطوي على حريق في مركبتين، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الفرقة المتواجدة في الموقع للتصدي للحادث، الذي تمت السيطرة عليه تماماً وإخماده في تمام الساعة 11:03 صباحاً وخلال 10 دقائق فقط، ودون تسجيل أي إصابات.

ويولي الدفاع المدني في دبي يولي أهمية قصوى للتعامل الفوري والفعال مع حوادث الحرائق والحوادث الأخرى.، من خلال غرفة العمليات المركزية التي تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات وإرسال الفرق المناسبة للتعامل مع الحوادث بسرعة استجابة قياسية، حيث تسعى دبي إلى تعزيز قدرات الدفاع المدني لضمان سلامة المجتمع وحماية الممتلكات.

ويحرص الدفاع المدني على تعريف الجمهور بالاشتراطات والإجراءات المطبقة للوقاية من حوادث الحرائق والسلامة الشخصية، ويدعو الجميع إلى أن يكونوا على دراية بأماكن وسبل الخروج الطارئ في المباني والمركبات، والابتعاد عن المواد القابلة للاشتعال، والاتصال بالهيئات المختصة في حالة وجود أي طارئ.

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