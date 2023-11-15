دفاع مدني دبي يسيطر على حريق مركبتين دون إصابات

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعرضت مركبتان لحريق في مواقف منطقة دبي الجنوب، تحركت على إثره غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي التي تلقت بلاغاً في تمام الساعة 10:49 من صباح اليوم الأربعاء يفيد بتعرض مركبة واحدة لحريق، حيث وصلت فرقة الاطفاء إلى العنوان خلال زمن واستجابة قدرها 4 دقائق.
وتبين عند وصول فريق الاطفاء إلى المنطقة أن الحادث ينطوي على حريق في مركبتين، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الفرقة المتواجدة في الموقع للتصدي للحادث، الذي تمت السيطرة عليه تماماً وإخماده في تمام الساعة 11:03 صباحاً وخلال 10 دقائق فقط، ودون تسجيل أي إصابات.
ويولي الدفاع المدني في دبي يولي أهمية قصوى للتعامل الفوري والفعال مع حوادث الحرائق والحوادث الأخرى.، من خلال غرفة العمليات المركزية التي تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات وإرسال الفرق المناسبة للتعامل مع الحوادث بسرعة استجابة قياسية، حيث تسعى دبي إلى تعزيز قدرات الدفاع المدني لضمان سلامة المجتمع وحماية الممتلكات.
ويحرص الدفاع المدني على تعريف الجمهور بالاشتراطات والإجراءات المطبقة للوقاية من حوادث الحرائق والسلامة الشخصية، ويدعو الجميع إلى أن يكونوا على دراية بأماكن وسبل الخروج الطارئ في المباني والمركبات، والابتعاد عن المواد القابلة للاشتعال، والاتصال بالهيئات المختصة في حالة وجود أي طارئ.
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