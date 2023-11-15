محمد بن راشد للطيران يوقع اتفاقية مع الهيئة العامة للطيران المدني لإنشاء منشأة تدريب جديدة في دبي الجنوب

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران، منصة الطيران المخصصة لتنمية صناعة الطيران وتطويرها بدبي، عن توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للطيران المدني لتطوير منشأة تدريب حديثة ومبتكرة ومستدامة لاي اكت الدولية لاستشارات الطيران والتدريب، الذراع التجارية للهيئة العامة للطيران المدني.

وحضر حفل التوقيع الذي أقيم على هامش معرض دبي للطيران، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بالدولة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني. ووقع الاتفاقية سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وسعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، بحضور عدد من كبار المديرين التنفيذيين من الجانبين.

وتقع المنشأة الجديدة المكونة من طابق أرضي وطابقين علويين بمساحة قدرها 17,078 متراً مربعاً، في المنطقة التعليمية في مشروع محمد بن راشد للطيران، كما سيتم بناؤها على عدة مراحل. وستستخدم المرحلة الأولى للتدريب والتقييم والفحص، وستضم أيضاً قاعات متعددة الأغراض للفعاليات والندوات والاجتماعات، إضافة إلى المختبرات التي سيتم استخدامها لأغراض التدريب العملي، مثل أجهزة محاكاة مراقبة الحركة الجوية، وفحوص أمن المطارات والطيران، والغرف المتنقلة للتحقيق في الحوادث الجوية، والإسعافات الأولية، وغيرها من الأغراض. وستعتمد المنشأة الجديدة على ممارسات التصميم المستدام التي تركز على كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة والمتكررة.

وقال سعادة خليفة الزفين في تعليقه على هذه الاتفاقية: "يسعدنا الإعلان عن شراكتنا الإستراتيجية مع الهيئة العامة للطيران المدني لتطوير منشأة متقدمة ضمن منطقتنا التعليمية. إن مرافق التدريب المتطورة تلعب دوراً محورياً في تطوير قدرات المتخصصين في قطاع الطيران الذي ينمو بوتيرة متسارعة، كما تضيف المزيد من القيمة لقطاع الطيران وتعزيز المنظومة الشاملة لهذا القطاع بدبي. وسنظل في مشروع محمد بن راشد للطيران نعمل وفق التزامنا المتمثل بتعزيز طموحات قيادتنا الحكيمة، والإسهام في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للطيران."

من جهته، قال سعادة سيف محمد السويدي – مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: " في المشهد الحالي، أصبح تعزيز القدرات لتدريب المهنيين المتخصصين في مختلف مجالات الطيران أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتضمن هذه الأولوية النمو المستدام في القطاع

وتمكين أصحاب المهارات والكفاءات العالية. حيث تشهد صناعة الطيران تحولاً كبيراً، مدفوعاً بالتقدم التكنولوجي السريع والتركيز على الاستدامة. وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرًا إلى توفير مرافق تدريب متقدمة، بهدف رعاية المواهب أصحاب المهارات العالية في مجال الطيران. وهذا بدوره سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الهيئة العامة للطيران المدني وصناعة الطيران عالمياً. "

تأسست الهيئة العامة للطيران المدني في عام 1996، وهي مسؤولة عن التنظيم والإشراف على جميع جوانب الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك إدارة الحركة الجوية، ومراقبة سلامة وأمن الطيران، وتسهيل الربط الجوي واستدامة قطاع الطيران.

يشار إلى أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية في مجال الطيران فرص إستثمارية حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة واصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي قامت بتطويره ليكون مركزًا لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم ، كما يسعى إلى تعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.





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