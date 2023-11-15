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الإمارات مع نيبال والسعودية مع باكستان.. جدول مباريات تصفيات أسيا لكأس العالم 2026

11/15/2023 5:26:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق بعد غد الخميس مباريات المرحلة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا.

وفيما يلي جدول مواعيد المباريات، بتوقيت غرينيتش:

. الخميس 16 نوفمبر

المجموعة الأولى
قطر × أفغانستان
الساعة 15:45
........
المجموعة الثانية
الكويت × الهند
16:30
اليابان × ميانمار
10:00
سوريا × كوريا الشمالية
17:00
........
المجموعة الثالثة
كوريا الجنوبية × سنغافورة
11:00
تايلاند × الصين
12:30
........
المجموعة الرابعة
ماليزيا × قرغيزستان
13:00
عمان × تايوان
15:00
........
المجموعة الخامسة
تركمانستان × أوزبكستان
14:00
إيران × هونغ كونغ
14:30
........
المجموعة السادسة
الفيليبين × فيتنام
11:00
العراق × إندونيسيا
14:45
........
المجموعة السابعة
طاجيكستان × الأردن
13:00
السعودية × باكستان
16:30
........
المجموعة الثامنة
الإمارات × نيبال
15:45
اليمن × البحرين
18:00
........
المجموعة التاسعة
أستراليا × بنغلادش
09:00
لبنان × فلسطين
14:00

تقدم قارة آسيا ثمانية منتخبات في مونديال 2026 مع احتمال ارتفاعها إلى 9 حسب نتائج الملحق العالمي، ويشتمل الدور الثاني على 36 منتخباً قسمت على 9 مجموعات، تضم كل واحدة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، بين نوفمبر 2023 ويونيو 2024.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت نفسه، تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية.

وتقام قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم في 2024، حيث توزع المنتخبات الـ 18 المتأهلة على 3 مجموعات من 6 منتخبات.

يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يحدد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق العالمي.

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