اتفاقية تعاون استراتيجية تجمع هيئة دبي للطيران المدني ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

وقعت هيئة دبي للطيران المدني، اتفاقية تعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى توسيع نطاق الشراكات المثمرة، وتعزيز آفاق التعاون مع الجهات الرسمية، والمؤسسات الوطنية بهدف المساهمة في بناء خطط وتطوير برامج التخطيط والتميز الحكومي.

وقع الاتفاقية من الطرف الأول مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، سعادة محمد عبد الله أهلي، فيما وقعها من الطرف الثاني الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، بحضور عدد من المسؤولين والمدراء من الطرفين.



وتنص الاتفاقية على التعاون المشترك بين الطرفين في عدة مجالات أهمها الجانب الإعلامي، من خلال إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك من خلال العمل على تنفيذ ورعاية البرامج الإذاعية المشتركة، وتبادل المعارف والخبرات والتجارب المؤسسية في مجال الإعلام، والتعاون في مجال المبادرات والمشاريع المجتمعية على كافة المستويات الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الكفاءة والمعرفة.



جاء توقيع الاتفاقية ضمن معرض دبي للطيران 2023، الذي يعتبر أحد أهم وأضخم المعارض الدولية المتخصصة في هذا المجال، ويوفّر فرص التواصل الاستراتيجي، ويستعرض أحدث الطائرات والتطورات والتقنيات لأكثر من 20 دولة، مع جلسات حوار متخصصة بمشاركة روّاد هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا السياق قال سعادة محمد عبد الله أهلي، سعداء بتوقيع اتفاقية التعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وأخصّ هنا إذاعة الأولى نظرًا للدور الوطني الذي تقوم به، ولخطها الإعلامي الملتزم الذي يتماشى مع تاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: إننا في هيئة دبي للطيران المدني، وبتوجيهات من قيادتنا الرشيدة، نحرص على تحقيق شراكات فاعلة مع مؤسساتنا الوطنية، لنعمل معًا من أجل فتح آفاق ومجالات تطوير جديدة، بهدف استدامة أنشطتنا في مختلف القطاعات الحيوية.

من جانبه أكد سعادة عبد الله حمدان بن دلموك على أن هذه الاتفاقية تأتي من منطلق حرص مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات والهيئات الوطنية، وتوفير منصة إعلامية ذات حضور وانتشار كبيرين لجميع هذه الجهات، لمساعدتها في إيصال رسالتها ومهمتها

المجتمعية، مشيرًا إلى أن أثير إذاعة الأولى التابعة للمركز، متاح دائمًا أمام جميع الهيئات والجهات على مستوى الدولة.

وتابع سعادته: تجمعنا مع هيئة دبي للطيران الرؤية والأهداف في الارتقاء بالعمل للمؤسسات الحكومية وضمان استدامتها، حيث نعمل جميعًا من أجل رفعة وازدهار الوطن.

وأضاف بن دلموك هدفنا توحيد الجهود لدفع مسيرة التميّز المؤسسي، والعمل وفق أفضل الممارسات الحكومية، وتبادل الخبرات للوصول إلى أداء حكومي على أعلى المستويات.

ومن الجدير بالذكر بأن هيئة دبي للطيران المدني، سوف تقوم بتوقيع مجموعة من

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