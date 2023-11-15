سعود الدربي رئيس تحرير «البيان»: الإمارات مركز رائد إقليمياً وعالمياً في صناعة المحتوي الإعلامي

أكد سعود الدربي، رئيس مركز الأخبار والنشر، رئيس تحرير صحيفة "البيان"، أن دولة الإمارات باتت مركزاً رائداً وركيزة أساسية في صناعة المحتوي الإعلامي على مستوى المنطقة والعالم، بما يسهم في مواكبة الأهداف الكبيرة التي تحملها الإمارات وشعبها الطموح للمستقبل.

وقال الدربي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام، إن الإمارات تتبوأ مكانة رائدة إقليمياً وعالمياً في مجال تنظيم المؤتمرات والفعاليات والمنتديات الإعلامية الدولية، من خلال استضافة نخبة من قادة الفكر والإعلاميين والمتخصصين لمناقشة أبرز التطورات والقضايا في قطاع الإعلام.

وأضاف: " لدينا في دبي منتدى الإعلام العربي ومنتدى الإعلام الإماراتي، وفي الشارقة منتدى الاتصال الحكومي، بالإضافة إلى الكونغرس العالمي للإعلام الذي يعقد في إمارة أبوظبي، وجميعها فعاليات دولية تسلط الضوء على مكانة الإمارات الرائدة باعتبارهاً مركزاً محورياً لصناعة الإعلام".

وذكر أن الكونغرس العالمي للإعلام، يشهد في دورته الثانية مشاركة نحو 172 دولة و257 علامة تجارية تضم مختلف المؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى الشركات التكنولوجية من مختلف دول العالم، وهو ما يؤكد أهمية هذا الحدث ودوره في تطوير قطاع الإعلام واستشراف مستقبل القطاع.

وأكد أن قطاع الإعلام يتطور، ويمر بمراحل جديدة مع دخول التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في هذا المجال، لافتا إلى أن مواكبة المؤسسات الإعلامية لهذه التطورات لم تعد خياراً، داعياً مختلف وسائل الإعلام الوطنية إلى ضرورة تطوير محتواها ومواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم لتكون نافذة فعالة يطل منها العالم على نجاحات وإنجازات الإمارات.

وقال رئيس مركز الأخبار والنشر، رئيس تحرير صحيفة "البيان"، إن الأشخاص يقضون قرابة 6 إلى 7 ساعات يومياً أمام منصات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي لذلك يجب على جميع وسائل الإعلام تقديم محتوي مبتكر ومتنوع، نستهدف من خلاله إيصال رسائل إيجابية وهادفة للجماهير.

وأضاف: "يجب علينا التكيف مع المتغيرات والتطور سريعاً لمواكبة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي، وهو ما سيعزز نمو قطاع الإعلام في المستقبل، ويساعدنا على تكوين تصورات واضحة لما يجب القيام به في المستقبل، وتسخير التكنولوجيا في تحقيق الريادة الإماراتية في الإعلام الحديث".

وأوضح أن دولة الإمارات ستواصل ريادتها في صناعة الإعلام، من خلال حرصها على تهيئة وتأسيس جيل إعلامي شاب قادر على قيادة دفة الإعلام خلال الفترة القادمة، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة، واستثمارها في الشباب لتطوير مهاراتهم وتزويدهم بمختلف المعارف والخبرات، وخاصة على صعيد التطور التقني والذكاء الاصطناعي.

وأضاف الدربي، أن "مؤسسة دبي للإعلام"، أطلقت مؤخراً خطة تطوير شاملة تضمنت جملة من المبادرات المبتكرة التي ستركز عليها المؤسسة خلال المرحلة المقبلة، وذلك عملاً بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بتطوير إعلام دبي وإمداده بكل مقومات التميز من أجل الارتقاء بمخرجاته، وتأكيد دوره شريكاً فاعلاً في دعم القطاع الإعلامي والإبداعي على مستوى العالم العربي.

وأوضح أن الهدف هو استعادة صحافة دبي لمكانتها وتنافسيتها، من خلال الأهداف التي رسمتها الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، مشيراً إلى انضمام نخبة من الأقلام المبدعة والكتاب البارزين من مختلف أنحاء العربي إلى أسرة "البيان" لإثراء المحتوى الصحافي، مع التركيز كذلك بصورة واضحة على الشأن الاقتصادي انطلاقا من موقع دبي كعاصمة اقتصادية عالمية، وبوابة رئيسية لعبور التجارة العالمية، فضلا عن الازدهار الكبير الذي تشهده قطاعاتها الاقتصادية المختلفة.

وذكر الدربي أن صحيفة "البيان" شهدت كذلك تغييراً في إطلالتها من ناحية الإخراج والتصميم في عددها الورقي وجميع منصتها الرقمية، مشيراً إلى أن النسخة الورقية شهدت تغيير اللون ليكون مشابهاً لألوان الصحيفة منذ تأسيسها في عام 1980 بقرار من المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، "طيب الله ثراه".

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