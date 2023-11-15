%36 حصة التجارة العربية من الصادرات الوطنية

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

حافظت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على الحصة الاكبر من وجهة الصادرات الوطنية وبقيمة 2.030 مليار دينار حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، وفق آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الأحصاءات العامة.



وبحسب تحليل أجرته "الغد" لآخر الارقام الرسمية شكلت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 36 % من إجمالي الصادرات الوطنية متصدرة المرتبة الأولى فيما ذهب منها 667 مليون دينار الى السوق السعودية.



يشار الى أن الصادرات الوطنية ارتفعت خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي بنسبة طفيفه بلغت 0.1 % لتصل الى 5.644 مليار دينار مقابل 5.640 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وتظهر الأرقام الرسمية ارتفاع الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الأشهر الثمانية الاولى بنسبة

19 % لتبلغ 2.030 مليار دينار مقابل 1.708 مليار دينار.



وجاءت دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بالمرتبة الثانية من حيث وجهة الصادرات الوطنية وبقيمة 1.419 مليار دينار وشكلت 25 % من اجمالي الصادرات الوطنية فيما ذهب منها 1.343 مليار دينار الى الولايات المتحدة.



وارتفعت الصادرات الوطنية الى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال اميركا خلال الأشهر الثمانية الاولى من العام الحالي بنسبة 2 % لتصل الى 1.419 مليار دينار مقابل 1.395 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وجاءت الدول الآسيوية غير العربية بالمرتبة الثالثة من حيث وجهة الصادرات الوطنية وبقمية 1.406 مليار دينار شكلت حوالي ربع الصادرات الوطنية فيما ذهب منها 902 مليون دينار الى الهند.



وبحسب الأرقام الرسمية تراجعت الصادرات الوطنية الى الدول الاسيوية غير العربية خلال الأشهر الثمانية الاولى من العام الحالي بنسبة 17 % لتصل الى 1.406 مليار دينار مقابل 1.698 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وفي المرتبة الرابعة جاءت دول الاتحاد الاوروبي اذ شكلت ما نسبته 5 % من اجمالي الصادرات الوطنية وبقيمة 267 مليون دينار منها 54 مليون دينار الى اسبانيا.



وتظهر الأرقام الرسمية ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية الى دول الاتحاد الاوروبي خلال الأشهر الثمانية الاولى من العام الحالي بنسبة 0.4 % لتصل الى 267 مليون دينار مقابل 275 مليون دينار.



فيما يخص قائمة السلع المصدرة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي، جاءت الألبسة وتوابعها بالمرتبة الأولى بقيمة 930 مليون دينار، تليها الأسمدة بقيمة 714 مليون دينار، ثم الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 560 مليون دينار والبوتاس الخام بقيمة 470 مليون دينار والفوسفات الخام بقيمة 406 مليون دينار والمنتجات الكيماوية 340 مليون دينار.



وتشير الأرقام، إلى أن إجمالي قيمة الصادرات الكلية انخفضت بنسبة طفيفه 0.5 % لتصل إلى 6.084 مليار دينار مقابل 6.112 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



أما المستوردات، بلغت قيمتها 12.296 مليار دينار خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي بانخفاض نسبته 6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت حينها 13.078 مليار دينار.



وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري بلغ 6.212 مليار دينار، بانخفاض نسبته 11 % خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي وصل فيها إلى 6.966 مليار دينار.

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