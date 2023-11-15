13 شهيدا بقصف الاحتلال على منزل بمنطقة الصفطاوي
التاريخ
11/15/2023 5:26:03 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل اعلام باستشهاد 13 شخصا إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.
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