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13 شهيدا بقصف الاحتلال على منزل بمنطقة الصفطاوي

11/15/2023 5:26:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت وسائل اعلام باستشهاد 13 شخصا إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

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