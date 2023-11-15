18 لاعبا ولاعبة يمثلون منتخب المصارعة في معسكر رومانيا

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

غادرت بعثة المنتخب الوطني للمصارعة الحرة والرومانية إلى العاصمة الرومانية بوخاريست في وقت متأخر من يوم أمس، وذلك استعدادا لخوض معسكر تدريبي مكثف، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، بحثا عن خدمة اللعبة وتطويرها.



ويرأس م. محمد العواملة رئيس اتحاد المصارعة الوفد المشارك، والذي يضم عن فئة الرجال بالمصارعة الرومانية، كلا من اللاعبين: مصطفى القاضي (55 كغم)، أحمد دهشان (67 كغم)، عمرو عبدالفتاح (77 كغم)، سلطان ضامن (87 كغم)، إلى جانب اللاعبين، أحمد خالد (55 كغم)، عمر ضراغمة (72 كغم)، يحيى حسين أبو طبيخ (97 كغم)، محمد أسعد (72 كغم)، عن فئة تحت 20 عاما، بقيادة المدرب يحيى أبو طبيخ.



وفي فئة السيدات تحت 20 عاما، تشارك أربع لاعبات في معسكر رومانيا، وهن: نورا طيبين (54 كغم)، غدير درويش (82 كغم)، سدين القريني (65 كغم)، بلقيس طيبين (66 كغم)، تحت قيادة المدرب رائد القيسي.



كما يشارك المنتخب الوطني للمصارعة الحرة في المعسكر التدريبي، ويضم لاعبي فئة تحت 20 عاما، وهم: زيد مصلح (65 كغم)، صهيب المرافي (61 كغم)، عبدالله مكون (92 كغم)، وأورتس شاميل (72 كغم)، وفئة تحت 23 عاما والتي تضم كلا من اللاعبين: عبدالكريم أبو دعيج (97 كغم)، إرزو شاميل (86 كغم)، بقيادة المدرب رمزي المرافي، في وفد رسمي يضم إلى جانبهم كلا من: رشدان ندى وحمزة أبو جعفر بصفة إدارية.



وينتظر أن يشكل المعسكر التدريبي الطويل في رومانيا، محطة إعداد وتحضير جيدة لعناصر المنتخب الوطني، الذين يتأهبون للمشاركة في البطولة العربية (حرة وروماني)، المقرر انطلاقها في السادس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل في العاصمة العراقية بغداد، وسط مشاركة عربية واسعة.



ويبحث اتحاد المصارعة، عن جميع الخطوات التي من شأنها الارتقاء باللعبة التي بدأت تسير بثبات نحو تحقيق أفضل النتائج، وهو ما أكدته المشاركات الأخيرة لمنتخبات المصارعة.