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30.9 % ارتفاع الإنفاق السياحي بالخارج في 10 أشهر

11/15/2023 5:26:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حقق الدخل السياحي خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023 نمواً نسبته 11.7%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ليبلغ 435.9 مليون دينار (614.8 مليون دولار)، وفق البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.

أما خلال العشرة شهور الأولى من عام 2023، فقد أظهرت البيانات أن الدخل السياحي حقق ارتفاعاً بنسبة 34.7% بتسجيله لما قيمته 4,561.7 مليون دينار (6,433.9 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5,560.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 34.1%؛ وذلك ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 4,656.9 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 31.8%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 903.2 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 47.4%.

كما تشير البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023 بما نسبته 12.7%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ليبلغ 96.8 مليون دينار (136.5 مليون دولار).

أما خلال العشرة شهور الأولى من عام 2023، فقد حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 30.9% بتسجيله لما قيمته 1,152.3 مليون دينار (1,625.2 مليون دولار).

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