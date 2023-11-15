55 هجوما ضد قوات أميركية في العراق وسوريا الشهر الماضي

55 هجوما ضد قوات أميركية في العراق وسوريا الشهر الماضي
التاريخ
11/15/2023 5:26:02 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعرّضت قوات أميركية متمركزة في العراق وسوريا لـ55 هجوما خلال الشهر الماضي، ما أدى إلى إصابة عشرات الجنود الأميركيين بجروح طفيفة، بحسب ما أعلن البنتاغون.
وتحمّل واشنطن مسؤولية تصاعد العنف لقوات تدعمها طهران وقد شنّت الولايات المتحدة ضربات على مواقع في سوريا تقول إنها مرتبطة بإيران في ثلاث مناسبات منفصلة لكن الهجمات بوساطة طائرات مسيّرة لم تتوقف. وكالات
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