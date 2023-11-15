أبو عبيدة.. وكرة القدم

الناطق الإعلامي للقسام في غزة أبو عبيدة، الذي بات الجميع ينتظر اطلالته على الشاشة، لم يتدخل فقط في هزيمة الكيان الصهيوني عسكريا وسياسيا، بل امتد تأثيرة إلى الرياضة وتحديدا كرة القدم، عندما أفسد على طفلي وزملائهما متعة الذهاب للملعب في أحد ضواحي عمان، وهي اللحظة التي ينتظرها الأولاد أسبوعيا بلهفة، للهو في اللعب لمدة ساعة ونصف، في وقت ربما يعتبر الأجمل لهذه الشلة من الأطفال الأصدقاء.



أبو عبيدة الذي بات يلعب دورا مهما في إحياء روح الإسلام والعروبة والجهاد في الجيل الأردني والعربي والإسلامي الصاعد، أفسد على طفلي (13عاما و6 أعوام)، متعة ممارسة كرة القدم، عندما غامر الطفلان بضياع فرصة اللعب على حساب الاستماع للملثم.



أول من أمس، أعلنت قناة الجزيرة، أنها ستبث خطابا مرتقبا لأبو عبيدة، الأمر الذي دفع طفلي للتسمر أمام الشاشة بانتظار الخطاب، مغامرين بنفاد وقت حجزهما للملعب الذي تزامن مع خطاب أبو عبيدة، ليمر الوقت وهما ينتظران إطلالة الملثم، قبل أن يعلنا أنهما لن يذهبا لمداعبة معشوقتهما كرة القدم، وأنهما سيجلسان أمام الشاشة بانتظار كلمات أبو عبيدة التي تبعث فيهما التفاؤل، وتتسلل إلى جوارحهما بسلاسة ودون استئذان، لدرجة أن هذه الخطابات تفوق عندهما متعة اللعب.



العدوان على غزة، ورغم وحشيته، إلا أنه يحمل في ثناياه ايجابيات مهمة، أبرزها أنه يؤسس لجيل شاب لم يكن يعرف الكثير عن القضايا العربية والإسلامية، ولم يكن تحرير فلسطين يراوده بشكل كبير، قبل أن تشده خطابات المقاومة الفلسطينية التي دفعت الأطفال والشباب للبحث عن التاريخ، ورسخت لديهم أن فلسطين محتلة، وأن الصهاينة هم الأعداء، ولا بد من استمرار النضال لتحرير هذه الأرض الطاهرة.



عندما نشاهد أطفالا وشبابا يفضلون انتظار كلمات مجاهد إسلامي بحجم أبو عبيدة، على ممارسة كرة القدم، فأعلم أن المقاومة الفلسطينية نجحت في تربية أطفالنا أفضل منا، فجيل "الشبس والبرغر والهوت دوغ" كان يحتاج إلى مثل هذه الظروف لإعادة تربيته وتقويمه.. شكرا غزة.. شكرا أبو عبيدة والنصر لفلسطين.

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