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إربد.. فعاليات شبابية وحزبية تنظم سلسلة بشرية دعما لقطاع غزة

11/15/2023 5:25:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- نظمت فعاليات شبابية وحزبية في إربد، سلسلة بشرية، دعماً لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي طوال 35 يوما وأسفر عن ارتقاء 11 ألف شهيد.

ووقف عشرات الشباب حاملين صور شهداء العدوان على قطاع غزة وبينهم نساء وأطفال، إلى جانب صور المباني والمستشفيات التي استهدفتها قوات الاحتلال الصهيوني.

وندد المشاركون بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على أهالي القطاع وسياسة قصف المدنيين وعدم احترام القوانين الدولية، مطالبين بوقف العدوان على القطاع وعموم فلسطين المحتلة.

وأكدوا ضرورة المشاركة بالفعاليات الشعبية ومطالبة الأردن بوقف الاتفاقيات مع الاحتلال وعلى رأسها وادي عربة وإلغاء اتفاقية غاز الاحتلال، مطالبين الدول العربية بالتدخل لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأهل في قطاع غزة والتي من شأنها فرض سياسة التهجير للدول المجاورة.

ودعوا إلى فتح ممر إنساني للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لتجويع بعد الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال وتمنع من دخول المساعدات الغذائية والطبية، وضرورة فتح معبر رفح من أجل نقل المساعدات ونقل الجرحى إلى مستشفيات مصر للتخفيف من معاناتهم في ظل توقف مستشفيات القطاع عن العمل بسبب استهدافها من قوات الاحتلال وعدم توفر الوقود والكهرباء.



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