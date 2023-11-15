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ارتفاع النفط وبرنت يلامس 83 دولارا للبرميل

11/15/2023 5:25:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد صدور تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الذي أوضح ان أساسيات السوق لا تزال قوية وعلى خلفية المخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا، بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 82.85 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتًا أيضًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 78.59 دولار للبرميل.
وألقت "أوبك" في تقريرها الشهري باللوم على المضاربين في أحدث انخفاض في الأسعار، كما رفعت قليلاً توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي، وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبيا للعام المقبل.
وفي الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ تموز الماضي متأثرة بالمخاوف من احتمال تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، وهبط مؤشر أسعار المستهلكين في الصين في تشرين الأول الماضي إلى مستويات لم تشهدها منذ جائحة كورونا، وانكمشت الصادرات لذلك الشهر بأكثر من المتوقع.
-- (بترا)

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