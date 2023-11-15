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ارتفاع معدل التضخم 2.21 % خلال 10 أشهر

11/15/2023 5:25:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، بنسبة 2.21 بالمائة، ليصل الى ما مقداره 108.88 مقابل 106.53 للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن من أبرز المجموعات السلعية التي قادت ارتفاع الرقم القياسي في الأشهر العشرة من العام الحالي، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 7.85 بالمائة، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 6.24 بالمائة، والثقافة والترفيه بنسبة 5.51 بالمائة، والأثاث والسجاد والمفارش بنسبة 4.95 بالمائة، والأمتعة الشخصية بنسبة 4.58 بالمائة.
ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في شهر تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، من العام الحالي، بنسبة 1.36 بالمائة، ليصل إلى ما مقداره 109.78 مقابل 108.31، للشهر نفسه من العام الماضي.
وبين التقرير، أن ما ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول(أكتوبر) من العام الحالي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بشكل رئيسي مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 7.71 بالمائة، والتبغ والسجائر بنسبة 5.17 بالمائة، والفواكه والمكسرات بنسبة 3.87 بالمائة، والإيجارات بنسبة 3.25 بالمائة، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 2.93 بالمائة، في حين ساهم في الانخفاض مجموعة الملابس بنسبة 3.12 بالمائة، والوقود والإنارة بنسبة 1.77 بالمائة، والمنسوجات البيتية بنسبة 1.38 بالمائة، والمشروبات والمرطبات بنسبة 0.61 بالمائة.
وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي لشهر تشرين الأول(أكتوبر) من العام الحالي بنسبة 0.08 بالمائة، ليصل إلى ما مقداره 109.78 مقابل 109.70 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.
وأشار التقرير، إلى أن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول(أكتوبر) من العام الحالي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، مجموعة الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 3.13 بالمائة، والفواكه والمكسرات بنسبة 2.72 بالمائة، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 0.43 بالمائة، والنقل بنسبة 0.42 بالمائة، والوقود والإنارة بنسبة 0.33 بالمائة. -(بترا)

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