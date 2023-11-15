استقرار أسعار النفط برغم أحداث غزة

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر، الثلاثاء، إذ تخلت عن مكاسبها المبكرة وسط مؤشرات على انحسار التوتر في الشرق الأوسط وغموض بشأن مخزونات النفط الأميركية.



وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يجري مناقشات يومية لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة (حماس) الفلسطينية وعبر عن اعتقاده بأنه سيتسنى إنجاز هذا الأمر.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 47.82 دولار للبرميل، وهو ما يقل عن سعر التسوية في السادس من أكتوبر عشية الهجوم الذي شنته مقاومة حماس على إسرائيل والذي بلغ 84.58 دولار. وفي الأسابيع اللاحقة جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند مستوى مرتفع بلغ 93.79 دولار للبرميل في 20 أكتوبر.



واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 78.26 دولار.



وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز غروب "علاوة الحرب تتلاشى إذ يبدو أنه لن يكون هناك انقطاع على الأرجح في الإمدادات" في الشرق الأوسط.



وقال البيت الأبيض إن كبير مستشار بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت مكغورك يتوجه إلى المنطقة لإجراء محادثات مع مسؤولين في إسرائيل والضفة الغربية وقطر والسعودية ودول أخرى.



وفي التعاملات المبكرة ارتفع سعر الخامين القياسيين أكثر من دولار للبرميل بعد أن عززت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب وتراجع الدولار بفعل بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.



وقال فلين إن أسعار الخام تخلت أيضا عن مكاسبها المبكرة اليوم بسبب عدم وضوح الرؤية لدى السوق بشأن ما ستكشف عنه تقارير مخزونات النفط الأمريكية.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية غدا الأربعاء أول تقرير لها عن مخزونات النفط منذ أسبوعين.



ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعامين الحالي والمقبل على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي في جميع الاقتصادات الكبرى تقريبا.



وفي الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو متأثرة بالمخاوف من احتمال تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.