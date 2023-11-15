استنزاف الاحتلال.. كيف تنخر المقاومة اقتصاد الكيان العنصري؟

MENAFN - Alghad Newspaper) يوسف محمد ضمرة

ليس هناك ما ينخر اقتصاد دولة الاحتلال منذ اغتصابها فلسطين إلا الحروب، التي خاضتها مع الجيوش العربية، ومع المقاومة الفلسطينية والعربية، بحيث دكت هذه الحروب المتواصلة وهشمت اقتصاد الكيان الصهيوني خلال العقود الماضية، وما تزال.



حالة عدم اليقين التي تسود الكيان لا يوجد لها مقياس رقمي، لكن آثارها على المديين المتوسط والطويل كبيرة، وتثبت بأنها كيان عنصري غير مستقر، وذو اقتصاد يتسم بحالة الشك الوجودي، وهو ما تعرّيه الحروب مع المقاومة عموما والفلسطينية خصوصا، والتي تثبت للعالم بأن هذا الكيان مضطرب، لا يمرُّ عقدٌ أو أقل إلا ونخرته أزمة صارخة، وهذا ربما عكس عدم يقين أفراده باستقراره وديمومة مستقبله، إذ يحمل أغلبيتهم جنسيتين.



فتحت عملية المقاومة في7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، الأنظار على أشياء كثيرة.. الصورة الوحشية للاحتلال والتي انتشرت في العالم أجمع، وبأنها تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى نكبة ثالثة للفلسطينيين، لتتمكن عبرها من تصفية قضية أهل الأرض الأصليين، وتهجيرهم إلى البلدان المجاورة، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا وواجهه الفلسطينيون بدمائهم وثباتهم، ناهيك عن رفضه بصورة مطلقة من الأردن ومصر، كما أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



برغم فداحة الخسائر البشرية والإنسانية التي يتكبدها الفلسطينيون في حرب الإبادة الإسرائيلية اليوم، فإن استقراء الأوضاع السياسية والاقتصادية لهذا الكيان، تثبت بأنه لن ينعم بالسلام وأنه في طريقه إلى النهاية، لذلك تزداد وحشيته كما في العدوان على غزة حاليا، إذ استشهد نحو 12 ألف شهيد وجرح عشرات الآلاف جراء قصف طائراته المروع والوحشي، كما هاجمت طائراته المستشفيات والمدارس والمساكن والمرافق العام، إلى جانب حملته المسعورة بتسليح قطعان المستوطنين، لمهاجمة أهالي الضفة الغربية.



اقتصاديا، لم تكن المؤشرات بالنسبة للكيان مبشرة، فاليوم، يبلغ ناتجه المحلي اكثر من 500 مليار دولار، وقد تنامى هذا الرقم، ليعد ثاني أكبر اقتصاديات دول الشرق الأوسط منذ اغتصابه فلسطين في العام 1948 واعلان بريطانيا أنها أنهت احتلالها لفلسطين، واستيلاء الكيان على الأراضي والمقدرات الفلسطينية، والتي كانت الباكورة التي بنت عليها اقتصادها، وتطويره بشكل مستمر.



في التاريخ الاقتصادي للاحتلال، مرّ كيانه بالاقتراب من الانهيار الاقتصادي في العام 1952، عندما كان رئيس وزرائه المؤسس ديفيد بن غوريون، وقد أدرك هو وليفي أشكول وزير المالية، بأن الحروب التي مروا بها مع العرب، وبرغم هزيمتهم لهم عام 1948 بأنهم على وشك الانهيار، وأخذوا إجراءات اقتصادية قوية تمثلت بإيقاف الهجرة إلى الكيان، لكن الفرج كان بالحصول على تمويلات من ألمانيا بسبب تعويضات الناجين من المحرقة، وجلب مساعدات من دول كبرى كالولايات المتحدة وأثرياء يهود في العالم، بالإضافة للأصول التي تملكتها من المهجرين الفلسطينيين ما جعلها تتعافى بسبب تلك العوامل وتعود لاستكمال مشروعها الصهيوني.



السارق الصهيوني، عاد إلى بناء اقتصاده، وصولا إلى ما آل إليه حاليا، من أنه يمتلك اقتصادا يفوق ناتجه المحلي (500 مليار دولار)، ولديه عدد سكان يقدر بقرابة 10 ملايين نسمة (نصفهم من سكان البلاد الأصليين- الفلسطينيين)، وتقدر نصف صادراته بنحو 170 مليار دولار هي من (التكنولوجيا الفائقة– أشباه الموصلات) وفقا لصادرات العام الماضي، والتي تشكل الصادرات منه 51 % من إجمالي صادرات الكيان المحتل، وقد أصيب اقتصاد الاحتلال بمقتل، نتيجة استدعاء قوات الاحتياط والتي تقدر بنحو 360 ألف جندي من مهن مختلفة، وفي مقدمتهم العاملون في شركات ناشئة تعمل في قطاع الرقائق الإلكترونية، ومنها شركة إنتل العالمية، المدرجة على بورصة نيويورك ومقرها الولايات المتحدة، ومتعددة الجنسيات، وتتوزع فروعها في فلسطين المغتصبة.



بحسب بعض التقديرات، صدّرت صناعة الكيان في 2006، ما قيمته 4.8 مليار دولار أسلحة من إجمالي مبيعات صناعية، تقدر بنحو 6.4 مليار دولار. وفي سنة 2010، بلغ حجم الصادرات العسكرية 7.2 مليار دولار، ما مثّل نحو 15 % من إجمالي صادرات سلعه الصناعية. وفي سنة 2017، بلغت قيمة صادرات أسلحته 9.2 مليار دولار، وارتفعت إلى 11.3 مليار دولار في سنة 2021، ثم بلغت في سنة 2022 رقماً قياسياً هو 12.5 مليار دولار.



وشكّلت الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، الجزء الأكبر من صادرات الكيان الصهيوني (20 %)، تليها عقود تدريب (15 %)، وطائرات من دون طيار ومركبات غير مأهولة 9 %، وكذلك الرادارات وأنظمة الحرب الإلكترونية 9 %، وعرض الأسلحة والمركبات المدرعة والمدافع والذخائر معظم الباقي.



وقد صنّف "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، في سنة 2021، الكيان في المرتبة التاسعة بين المصدرين العالميين لهذا القطاع. وتشير التقديرات إلى أنه ربما انتقل العام الماضي إلى أحد المرتبتين الخامسة أو السادسة.



والمبشر بالخير، أن بعض الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية هم من العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات وقياداتها، وقد أعلنت بعض من تلك الشركات عن اعتقال المقاومة عاملين لديها من القيادات، وأفصحت عن ذلك، ومنهم خبراء في عمليات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها.



كما أن الحرب وأي مواجهات تضرب القطاع السياحي للاحتلال كأول المتضررين، والذي كان يعول عليه للحصول على 6 مليارات دولار هذا العام، ويضاف إلى ذلك ضرب صورة استقراره وأمنه بإلغاء شركات الطيران لرحلاتها إلى مطارات العدو التي تدكها المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، حتى أن بعض خطوطه الجوية، أجلت رحلاتها إلى الربع الأول من العام المقبل.



وفي هذا الإطار، نستعرض ما ذكرته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية- نقلا عن أرقام أولية لوزارة المالية للاحتلال– وهي أن تكلفة الحرب التي يخوضها الكيان أمام حماس في قطاع غزة، ستبلغ 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).



وذكرت الصحيفة أن تقدير التكاليف التي تعادل 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، يستند على احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن، وعلى أساس العودة السريعة لنحو 350 ألفا من أفراده جندوا في قوات الاحتياط للعمل قريبا.



وأضافت "كالكاليست" أن نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا (255 مليون دولار)، وتكلفة الخسائر على صعيد الإيرادات ستتراوح بين 40 مليارا و60 مليار شيكل أخرى، بالإضافة إلى أن الاحتلال سيدفع بين 17 مليارا إلى 20 مليار شيكل على شكل تعويضات للشركات، وكذلك بين 10 مليارات إلى 20 مليار شيكل سيتكبدها الاحتلال بسبب إعادة التأهيل.



كل هذه الخسائر، وثبات المقاومة والشعب الفلسطيني، تتوج اليوم بأن الصراع العربي الإسرائيلي الذي يتبلور في غزة حربا وعدوانا شنيعا ومقاومة باسلة تواجهه، مختلف عن كل مرة، لأنه يكشف بأن هذا المغتصب يريد تصفية القضية وتهجير أهل غزة وعرب 1948 إلى دول أخرى، لكنه أثبت فشله بتحقيق هذا الهدف، بحيث اضطر مرغما على التراجع عنه رسميا، بعد أن رفضته دول العالم، وأفشله ثبات الفلسطينيين على أرضهم.

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