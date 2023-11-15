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أسعار النفط تواصل الهبوط بعد 3 أسابيع من التراجع

11/15/2023 5:25:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

واصلت أسعار النفط الهبوط بعد 3 أسابيع من التراجع حيث ينتظر المتداولون تقارير الصناعة لتأكيد ما إذا كان الانخفاض الأخير مبالغاً فيه.


انخفض خام برنت إلى ما دون 81 دولاراً للبرميل، بعد أن خسر حوالي 12% على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الطلب العالمي وتراجع علاوة مخاطر الحرب بين إسرائيل وحماس. جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 77 دولاراً.

ستنشر أوبك تقريرها الشهري عن سوق النفط يوم الإثنين، تليها هذا الأسبوع وكالة الطاقة الدولية وبيانات المخزونات الأميركية لأسبوعين.


"سيكون التركيز على العديد من تقارير سوق النفط التي تصدر هذا الأسبوع.. أي علامات على ضيق السوق قد تغير المعنويات التي أضعفها تراجع التوترات الجيوسياسية"، بحسب بريان مارتن ودانييل هاينز، المحللان في "إيه إن زي غروب هولدنغ" (ANZ Group Holdings).


انتعش النفط على نحو طفيف في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن انخفض يوم الأربعاء إلى ما دون 80 دولاراً للمرة الأولى منذ يوليو، مع ظهور إشارات على تراجع الاستهلاك في الصين والولايات المتحدة وأوروبا.

وظلت الإمدادات من الشرق الأوسط التي تعد مصدر حوالي ثلث النفط الخام في العالم، غير متأثرة بالصراع بين إسرائيل وحماس، في حين تتزايد الشُحنات من روسيا والولايات المتحدة.


وتشير فروق الأسعار إلى ترقب وانتظار السوق، مع تقارب سعر أقرب عقدين لخام غرب تكساس الوسيط يوم الإثنين.

ويقارن ذلك بتوجه صعودي في السوق فيما يسمى بحالة باكورديشن بفارق قدره 1.34 دولار قبل شهر، وفقا لما جاء عن بلومبرغ.

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