أطفال عمان يطالبون العالم بوقف قتل أشقائهم في غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد الكيالي

شارك مئات من الأطفال في مسيرة انطلقت من مجمع النقابات المهنية باتجاه مقر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الشميساني.



وتحت زخات الأمطار، حمل الأطفال رفقة ذويهم، العلمين الأردني والفلسطيني، وهتفوا بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر.



الطفلة رزان موسى (9 أعوام)، بينت أنها تشارك في المسيرة دعما لأطفال غزة، الذين يعيشون تحت القصف الصهيوني المدمّر، وبحرن قالت "الله ياخد الصهاينة.. هؤلاء مكانهم جهنم".



فيما كان الطفل علي عواد (14 عاما) يهتف تضامنا مع أطفال غزة، ويقول "الشعب يريد تحرير فلسطين"، لافتا الى أن ما يجري في غزة يشعره بالحزن، خصوصا وأن هناك أطفالا في مثل عمره، فقدوا ذويهم وأصدقاءهم ومنازلهم، وباتوا بدون مستقبل واضح.



المسيرة التي نظمتها نقابة الأطباء، شارك فيها نقيب الأطباء زياد الزعبي وأعضاء من مجلس النقابة والهيئة العامة للنقابة، ونقابيين آخرين من نقابات مختلفة.



ودعت المسيرة الأمم المتحدة للقيام بدورها في إغاثة أطفال غزة.



ورفع الأطفال، لافتات بالعربية والانجليزية، كُتب على بعضها "أوقفوا الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني"، و"التهجير القسري مرفوض"، و"غزة عربية وستبقى عربية"، وغيرها.



عضو مجلس النقابة د. مها فاخوري، قالت ان هذه المسيرة صرخة في وجه عجز المنظمات الأممية، خصوصا منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) التي عليها التحرّك فورا لوضع حد لجرائم العدو الصهيوني في المحافل الدولية، ووقف قصفها المنازل الآمنة على رؤوس ساكنيها.



وأكدت فاخوري أن من يدّعي حقوق الإنسان في العالم، عليه ألا يغض البصر عمّا يجري لأطفال فلسطين قطاع غزة، مبينة أن هؤلاء الأطفال ليسوا أقل شأنا من باقي أطفال العالم.



وجرى توزيع كتيّب بعنوان "أنشطة عن فلسطين الحبيبة" فيه معلومات عن فلسطين والأنبياء الذين تعاقبوا عليها وأسماء مدنها وأهم ما تشتهر به.

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