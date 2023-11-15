الاحتلال يوظف ورقة المشافي المسلحة في التطهير العرقي بغزة

MENAFN - Alghad Newspaper) نادية سعد الدين

ما بين غزة والضفة الغربية؛ ما يزال نزيف الدم الفلسطيني مستمرا، بينما يوظف الاحتلال، في تزوير صارخ للحقائق، ورقة "المشافي المسلحة" لتنفيذ سياسة "التطهير العرقي" وارتكاب مزيد من المجازر الوحشية بحق قطاع غزة، وتشويه الرواية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي لتبرير حرب الإبادة الاحتلالية، واستخدامها كسلاح ضاغط في مفاوضات تبادل الأسرى، مما يغيب معه أي أفق قريب لوقف استباحة الدم الفلسطيني.



ولن يفلح الاحتلال كثيرا في طمس مشهد دفن جثامين 179 شهيدا، أمس، في مقبرة جماعية بمستشفى "الشفاء الطبي" الرازحة تحت قبضته الاحتلالية بدعوى "المسرحية" الهزلية التي أدارها بشأن "اكتشافه" لمخزون الأسلحة فيها، وهي ذريعة بدأ بتسويقها تدريجيا للمشافي الأخرى بالقطاع، مما سيؤدي لارتقاء المزيد من الضحايا.



وشيع الفلسطينيون جثامين سبعة شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال خلال مواجهات عنيفة في طولكرم، أدت أيضا إلى وقوع الجرحى والاعتقالات بين صفوف الفلسطينيين، بالتزامن مع استشهاد زهاء 30 فلسطينيا نتيجة قصف جوي احتلالي كثيف فوق أبنية القطاع التي دُمرت فوق رؤوس ساكنيها.



وتقترب غزة من الانعزال عن العالم مجددا، غدا، والغرق في ظلام دامس بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت بشكل دائم، بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المقاسم والخطوط الدولية، مما يعني المزيد من المجازر الاحتلالية الوحشية التي سترتكب بعيدا عن مرأى المجتمع الدولي، والتي أدت لارتقاء أكثر من 11500 شهيدا، منهم زهاء 8 آلاف طفل وسيدة، ونحو 29 ألف جريح، فضلا عن مئات المفقودين تحت الركام.



واضطر طاقم مستشفى "الشفاء" في غزة لدفن جثامين الشهداء، وبينهم سبعة أطفال "خدج"، الذين ارتقوا جراء انقطاع الكهرباء وغارات الاحتلال العدوانية، في مقبرة جماعية بساحة المشفى، حتى لا تبقى متناشرة بالممرات مع انقطاع الكهرباء عن "ثلاجات حفظ الموتى"، بسبب نفاد الوقود، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.



وتواصل طائرات الاحتلال ودباباته الحربية دك قطاع غزة جوا وبرا، مما أدى لاستشهاد 31 فلسطينيا وإصابة آخرين جراء قصف منزلين في مدينة خانيوس، جنوبا، وأبنية سكنية وسطا، وتدمير مربع سكني في محيط نادي خدمات مخيم جباليا، كان من بينهم لاعبي كرة الطائرة من أبطال المنتخب الوطني الفلسطيني، فضلا عن استهداف منزل آخر في محيط مدرسة الفاخورة التي تأوي نازحين بالمخيم.



وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) قد أعلنت بأن جميع سكان غزة يعانون من "انعدام الأمن الغذائي".

ومع ذلك، فإن الاحتلال يسوق روايته الصهيونية نفسها حول استخدام المقاومة الفلسطينية لمستشفى "الرنتيسي" في غزة، وهو ما نفته حركة "حماس" واعتبرت أنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة.



وأكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، أن "ما قدمه المتحدث باسم جيش العدو الإرهابي عبارة عن عمل استعراضي سخيف ومسرحية مبتذلة، لا يصدقها أحد؛ والجميع يتذكر حديثهم عن أنفاق في مستشفيات أخرى ثبت عدم صحتها".



وأشار الرشق إلى مزاعم الاحتلال "بخصوص مستشفى الشفاء (في غزة) واستخدامها كمقر قيادة لحماس والمقاومة، ومن ثم تراجعه عن تكرار هذه الاتهامات".



وجدد المطالبة "بقدوم لجنة من الأمم المتحدة، ومن منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر، لتتأكد بنفسها من كذب الاحتلال الإرهابي".



وبالمثل؛ أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بأن جيش الاحتلال يروج لأكاذيب ويمارس التضليل والتحريض تمهيدا لتدمير المستشفيات وقتل المرضى.



وقال، في تصريح له أمس، لقد "خرج الناطق باسم جيش الاحتلال في مؤتمر صحافي مليء بالأكاذيب، عرض خلاله فيديوهات مصنوعة بطريقة متناقضة وغير احترافية وغير منطقية وتظهر بشكل واضح مشاهد مركبة وملفقة ومضللة للرأي العام حيث يندرج هذا في إطار حملة التضليل والتحريض التي يمارسها ضد المستشفيات".



وأضاف: "إنها محاولة فاشلة لتبرير الجرائم التي اقترفها بقصفه لمستشفيات "المعمداني" و"الشفاء" و"الإندونيسي" و"الرنتيسي" والخدمة العامة والقدس والتركي وغيرها من المستشفيات التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين والأطفال والنساء، وكذلك في محاولة فاشلة لتبرير قتله للمرضى والجرحى وقنصه للطواقم الطبية وإطلاقه النار والقذائف على النازحين واستهدافه لسيارات الإسعاف".



وأكد أن ما روجه الاحتلال مجرد أكاذيب مفضوحة وروايات متناقضة وجزء من حربه النفسية على الشعب الفلسطيني ولا تنطلي على الرأي العام، ولا يمكن أن تُبرر قصفه للمستشفيات وقتله للنازحين والمرضى والطواقم الطبية على مدار أيام الحرب الوحشية المتواصلة ضد قطاع غزة".



وبين أن تلك "الأكاذيب تأتي في إطار حملة التحريض والتمهيد لتدمير المستشفيات فوق رؤوس المرضى والطواقم الطبية والنازحين في جريمة حرب جديدة تتناقض مع القانون الدولي وكل الأعراف والمواثيق الدولية، وتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".



وأكد ما جرى إثباته سابقا بالمخططات الهندسية كذب الاحتلال عندما عرض صورا قال إنها فتحات أنفاق للمقاومة وتبين لاحقا أنها أماكن لتخزين المياه والوقود لأقسام المستشفى المختلفة، معتبرا إن عمليات التضليل وترويج الروايات الكاذبة تكشف أزمة قيادة جيش الاحتلال.



وطالب "المجتمع الدولي بوقف الحرب الوحشية على قطاع غزة، ورفع الغطاء والضوء الأخضر الذي منحه لجيش الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الأطفال والنساء والمدنيين وضد المستشفيات والمؤسسات الصحية والإغاثية".



وفي الأثناء؛ عم الإضراب الشامل جميع مناحي الحياة في أنحاء من الضفة الغربية، بما يشمل المؤسسات التعليمية والأهلية والمحلات التجارية، تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وحدادا على أرواح سبعة شهداء فلسطينيين ارتقوا برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مدينة ومخيم طولكرم بالضفة الغربية.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة ومخيم طولكؤم، وفرضت حصارا على المخيم، ونشرت عناصرها الكثيفة عند مداخله وبين أحياء المدينة، فيما أحدثت جرافات الاحتلال دمارا واسعا في بنيتها التحتية، مما أدى لاندلاع المواجهات مع الفلسطينيين الذين تصدوا لعدوانهم.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد كل من؛ سعيد سلمان ابو طاحون (32 عاما) ووليد مصيعي (26 عاما) و جهاد خالد غانم (25 عاما) ومصعب عمر الغول (21 عاما) وحازم محمد حصري (28 عاما) ومحمود علي حدايدة (25 عاما) وعبد معارك، ومنهم استشهدوا بعد قصفهم بصاروخ اطلقته قوات الاحتلال من طائرة مسيرة.



وتشهد مدن الضفة الغربية، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، مما يؤدي إلى اندلاع المواجهات مع الفلسطينيين، ووقوع عمليات الاعتقال وسقوط الضحايا بين صفوفهم، في إطار تصعيد الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

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