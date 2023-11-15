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الأردن يرسل خامس طائرة مساعدات غذائية وطبية إلى غزة

11/15/2023 5:25:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية طائرة مساعدات جديدة تحمل معونات غذائية الى أهلنا في غزة، وبالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسحلة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية عبر معبر رفح من خلال جمهورية مصر العربية.
وتحمل الطائرة 12 طنا من المواد الغذائية والتي سيتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري ليصار إلى إدخالها عبر معبر رفح وتوزيعها من خلال الجهات المسؤولة في قطاع غزة..
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي: "تعمل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وعلى مدار الساعة بتجهيز وإرسال المساعدات، باذلين أقصى جهدنا لتكثيف عملية إرسال المساعدات إلى أهلنا في غزة، والتي نؤكد استمرارها وسعينا في دعم صمود أهلنا في قطاع غزة ضمن الظروف التي يمرون بها".
ووصل عدد الطائرات التي جرى إرسالها إلى الأهالي في غزة ومنذ بدء الأحداث إلى خمس طائرات تحمل المواد الطبية والأدوية والمواد الغذائية.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني

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