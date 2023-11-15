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الأردن يستورد 1,276 مليون جهاز خلوي في 9 أشهر

11/15/2023 5:25:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بلغت مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 1,276 مليون جهاز خلوي، بقيمة إجمالية قدرها 111.6 مليون دينار.
وبحسب بيان لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية واكسسواراتها، اليوم الثلاثاء، شهد الربع الأول من العام استيراد 410 آلاف جهاز بقيمة 43 مليون دينار، فيما وصلت الأرقام في الربع الثاني إلى 342 ألف جهاز بقيمة 32 مليون دينار، واختتم الربع الثالث بواردات قدرها 524 ألف جهاز وبقيمة 36.6 مليون دينار.
وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية واكسسواراتها، أحمد علوش، ان السوق يشهد تراجعًا ملموسًا في عمليات الاستيراد مقارنة بالسنوات السابقة، حيث إن الاستيراد الإجمالي للعام 2022 بلغ 174 مليون دينار، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 16بالمئة مقارنة بعام 2021.
وأرجع هذا التراجع إلى الضريبة البالغة 16 بالمئة التي فرضت على الأجهزة الخلوية، والتي كان لها تأثير مباشر على حجم الاستيراد، وبالتالي على أسعار الجهاز للمستهلك النهائي.
ودعا علوش الحكومة لاتخاذ إجراءات واضحة تساهم في دعم نمو القطاع، حيث يشهد القطاع تراجعا واضحا من عام لآخر.
وتوقع ان يشهد القطاع مزيدا من الانخفاض لاسيما في ظل الحرب المستعرة على قطاع غزة وانعكاسها على المنطقة الأمر الذي يتسبب في تراجع حركة الزوار والسياح للمملكة، ما يستوجب من الحكومة اتخاذ إجراءات استباقية لحماية القطاعات ومن ضمنها قطاع الأجهزة الخلوية، خاصة القيام بمراجعة السياسات الضريبية التي تؤثر على القطاعات بالشكل الذي يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
(بترا)

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