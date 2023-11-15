الأردن يمتلك عوامل عديدة تقوده ليكون رائدا في إنتاج الهيدروجين الأخضر

MENAFN - Alghad Newspaper) رهام زيدان

في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الطاقة والثروة المعدنية لإنجاز إستراتيجيتها الخاصة بالهيدروجين الأخضر، جدد خبراء وعاملون في القطاع تأكيد دور هذه الطاقة بأن تكون مصدرا منافسا مستقبلا إذا ما تم توفير البنية التحتية والعوامل اللازمة لتبنيها.



وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة في وقت سابق "كل الإمكانيات والموارد موجهة ليكون الأردن لاعبا رئيسيا في سوق الهيدروجين الأخضر بالمنطقة، وأن الأردن يمتلك عوامل عديدة ستقوده ليكون رائدا في إنتاج الهيدروجين الأخضر، تتمثل بموارد الطاقة المتجددة الوفيرة، والخبرات والمهارات الأردنية النوعية، والبنية التحتية، والاستقرار السياسي".



وأكد الخرابشة، في ذلك الوقت أن الأردن بدأ فعليا باتخاذ خطوات جدية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر من خلال إعداد خريطة طريق للإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي جرى الانتهاء منها بنهاية عام 2022، والعمل على دراسة لتطوير الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لمشاريع الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى قرب الانتهاء من إعداد إستراتيجية الهيدروجين في الأردن.



في هذا الشأن، قال الخبير والمستثمر في القطاع د. فراس بلاسمة "لتحقيق النجاح في هذا القطاع، يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات متعددة الجوانب وتعمل بشكل متكامل مع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية والمجتمع الدولي".



وبين أن الأمر قد يتطلب بعض الوقت لقياس نجاح الجهود المبذولة في هذا المجال وتقييم النتائج، مشيرا إلى أن أبرز النقاط التي تؤثر على فرص نجاح الأردن في هذا القطاع منها ما يتعلق بالتوجه الحكومي ،من حيث إذا كانت الحكومة تعمل على وضع إستراتيجية وخطة عمل واضحة لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين والشركات، فقد تكون هناك فرص حقيقية للنجاح.



كما يؤخذ بعين الاعتبار في ذلك التمويل والاستثمار حيث يتطلب قطاع الهيدروجين الأخضر استثمارات كبيرة في مشاريع توليد وتخزين ونقل الهيدروجين، ويجب أن يتوفر التمويل اللازم لهذه المشاريع من قبل القطاع الخاص والحكومة، إضافة إلى البنية التحتية إذ يجب أن تكون هناك بنية تحتية مناسبة لنقل وتخزين الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الوصول إلى مصادر مستدامة للطاقة لإنتاجه.



ومن العوامل المهمة في هذا الشأن السوق الدولية حيث يعتمد نجاح صناعة الهيدروجين الأخضر بشكل كبير على الطلب العالمي على هذه الطاقة أي يجب على الأردن تطوير إستراتيجيات تصدير وتسويق لزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الدولية.



ويضاف إلى ذلك وفقا لبلاسمة لمنافسة العالمية، مبينا أنه يجب على الأردن أن يكون لديه تكنولوجيا وعمليات تنافسية تمكنه من تلبية متطلبات السوق العالمية والتنافس مع اللاعبين الكبار في صناعة الهيدروجين، كم يجب أن تكون هناك إستراتيجية لتطوير القوى العاملة المهنية والمهارات اللازمة للعمل في هذا القطاع الناشئ.



ويتوقف أيضا نجاح الأردن في قطاع الهيدروجين الأخضر على الجهود المشتركة من القطاعين الحكومي والخاص، وعلى الظروف الاقتصادية والبيئية والتنظيمية التي ستكون موجودة.



وقال المدير العام السابق لشركة الكهرباء الوطنية م. عبدالفتاح الدرادكة إن "هذا الموضوع من الأهمية بمكان لأنه يعتبر وقود مستقبلي سيخفف بالتأكيد الاعتماد على استيراد الوقود والمشتقات النفطية التي ترهق الاقتصاد وتشكل معاناة للمواطنين والصناعة والزراعة وغيرها".



وإدراكا لأهمية هذا الموضوع فقد اعتبر من اولويات رؤية التحديث الاقتصادي وعليه فإن المطلوب الإسراع في تبني الخطوات اللازمة للسير به كأولوية لأن نتائجه إيجابيه وملموسة على الوضع الاقتصادي في الأردن .



وأشار إلى أن هناك دراسات من خلال مذكرات تفاهم تم توقيعها بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبعض الشركات المهتمة في موضوع الهيدروجين الأخضر للوصول لآلية وجدوى الحصول عليه استنادا الى مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي واستنادا الى تميز الأردن في المنطقة في الوصول الى نسب مرتفعة من مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة والتي يمكن الاستفادة منها في الحصول على هذا الوقود المستقبلي.



علما أنه يجري العمل حاليا على تبني واعتماد إستراتيجية للهيدروجين الأخضر يكون من أهدافها تبني خطة لزيادة في الطاقات المتجددة لإنتاجه في العقبة والحصول عليه يعني نقلة نوعية لأنه وقود نظيف يستخدم في الشاحنات والسيارات وبديل للغاز الطبيعي كوقود لإنتاج الكهرباء والطبخ والتدفئة وإنتاج الامونيا وغيرها



وقال المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية د. أحمد حياصات إنه "من المتوقع أن تصبح طاقة الهيدروجين ذات جدوى اقتصادية مهمة خلال السنوات المقبلة".



وأضاف حياصات أن هذا النوع من الطاقة هو الأنظف والأكثر ملائمة للبيئة خصوصا إذا ما تم إنتاجها من مصادر الطاقة المتجددة، ليكون مصدر وقود مهم لإنتاج الكهرباء وفي العديد من الاستخدامات الأخرى والصناعات .



غير أنه من المهم إثبات الجدوى الاقتصادي لهذا النواع من الطاقة عدا عن ضمان عوامل الحماية والأمان اللازمة له، مع توفير الكفاءات والخبرات المؤهلة للعمل في هذا المجال، بحسب حياصات.

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