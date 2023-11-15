الأغوار.. مزارعون متخوفون والسلطة تستبعد تأثر كميات المياه المسالة بتأخر الأمطار

MENAFN - Alghad Newspaper) حابس العدوان

الأغوار الوسطى– فيما يزداد القلق في القطاع الزراعي بوادي الأردن، نتيجة تأخر الموسم المطري ومخاوف مواجهة أوضاع مائية حرجة مع بداية الموسم، تؤكد سلطة وادي الأردن على لسان مصدر مطلع أن الأوضاع ما تزال جيدة ولا يوجد أي نقص في المخزون المائي أو الكميات المسالة للوحدات الزراعية.



وبحسب مزارعين، فإن تأخر الأمطار يفاقم من مشاكل الواقع المائي بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بمخزون السدود الذي يعتمد بشكل كلي على معدل هطول الأمطار، متوقعين أن ازدياد الاحتياج المائي مع بداية الموسم قد يؤدي إلى وصول السدود لمستويات حرجة، في حين أن تأخر المطر يؤدي إلى نضوب مصادر المياه وتملحها وخاصة الآبار الجوفية.



ويبين المزارع نواش اليازجين أن الوضع المائي صعب واستمرار تأخر الأمطار حتى هذا الوقت يبعث على الخوف خاصة وأن ما يزيد على 80 %، من المزارعين قاموا بزراعة أراضيهم، موضحا أن كميات المياه المسالة للوحدات الزراعية مقبولة حتى الآن، إلا أن تأخر الهطل المطري قد يؤدي الى كارثة حقيقية للقطاع الزراعي.



ويشير إلى أن مزارعي الوادي عمدوا إلى تأخير مواعيد زراعة أراضيهم الموسم الحالي قدر المستطاع بسبب الأحوال الجوية على أمل أن يأتي المطر، إلا أن تأخر هطل الأمطار حتى منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) يشكل خطورة كبيرة على بعض الزراعات وقد يؤدي إلى خسائر، وسيكون له انعكاسات على الثروة الحيوانية بسبب تأخر نمو الأعشاب والمحاصيل العلفية.



ويؤكد محمد العدوان أن الوضع المائي ما يزال يشكل مصدر قلق فاستمرار انحباس الأمطار سيكون له عواقب كارثية خاصة فيما يتعلق بوصول مخزون السدود إلى مستويات حرجة وتملح مياه الآبار الجوفية نتيجة نقص التزويد، الأمر الذي سيؤثر على الزراعات الجديدة التي تحتاج الى كميات مياه مضاعفة للنمو.



ويوضح، معظم الأراضي غير المروية تعتمد بشكل كلي على مياه الآبار الجوفية التي أوشكت على الجفاف مع تأخر موسم الأمطار، مضيفا أن عدم توفر مياه كافية لري المحاصيل سيكبد المزارعين خسائر فادحة، مضيفا أن تأخر الهطل المطري سيزيد الحاجة إلى ري المزروعات ما يعني كلفا إضافية في وقت كانوا يعولون فيه على انخفاض درجات الحرارة بشكل يقلل حاجة التربة إلى الماء بكميات كبيرة.



ويقول العدوان، "إن تأخر الموسم المطري خلال السنوات الأخيرة دفع بالعديد من المزارعين إلى تأخير زراعة أراضيهم لتجنب تحمل كلف لا طاقة لهم بها"، مشيرا إلى أن هذا التأخر حرم المزارعين من الاستفادة من زراعة الأرض بعدد من المحاصيل المتتالية.



ويؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن تأخر الموسم المطري سيفاقم من مشكلة شح مياه الري التي باتت أحد أكثر التحديات التي يواجهها المزارعون، موضحا أن شح مياه الري يحرم المزارعين من زراعة كامل أراضيهم ويخلق حالة من عدم الاستقرار والخوف بشكل مستمر.



ويلفت إلى أن التأخر خلال السنوات الماضية تسبب بإرباك للمزارعين وخططهم لزراعة أراضيهم بالمحاصيل، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة حتى هذا الوقت يزيد من الطلب على المياه لري الزراعات التشرينية بالتزامن مع وجود عجز مائي متزايد، ما سيؤدي الى إعادة النظر في السياسات المائية من خلال التقنين والذي سيؤثر حتما على الموسم الزراعي في الوادي.



من جانبه أكد مصدر في سلطة وادي الأردن أن الوضع المائي في وادي الأردن ما يزال جيدا إلى الآن ولا يوجد أي نقص في المخزون المائي أو الكميات المسالة للوحدات الزراعية، مبينا أن السلطة تقوم بإسالة كميات المياه حسب الحصص المقررة ضمن الموازنة المائية السنوية.



وبين أن الموسم العام الحالي مشابه للموسم الماضي، إذ بدأ هطول الأمطار خلال الربع الأول من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) واستمر لغاية أيار (مايو)، موضحا أن مخزون سد الملك طلال الذي يعد شريان الزراعة في وادي الأردن ما يزال ضمن المعدلات المقبولة وتبلغ كميات المياه المخزنة فيه حوالي 25.3 مليون متر مكعب مقابل 15.4 مليون متر مكعب لنفس الفترة من العام الماضي.



وأضاف أن السلطة تعمل ضمن خطط وبرامج إستراتيجيات معدة للتعامل مع التحديات المائية في كافة الظروف خاصة مع تأخر الهطل المطري الذي سيؤثر على المخزون المائي للسدود، لافتا إلى أن الموسم المطري ما يزال في بدايته ومن المبكر الحديث عن نقص مخزون السدود من المياه.

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